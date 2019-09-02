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سمو أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين العريف حبيب والجندي الغزواني

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سمو أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين العريف حبيب والجندي الغزواني

سمو أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين العريف حبيب والجندي الغزواني
http://almnatiq.net/?p=769055
جازان _ فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد العريف سلطان بن حسين سلطان حبيب ، ولذوي الشهيد الجندي اول محمد بن سالم حسن الغزواني ، من منسوبي القوات البرية الذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو أمير المنطقة بالنيابة على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيدين الذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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