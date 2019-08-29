تجارة الشماليه : جولات رقابية استباقية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية والقرطاسية

المناطق _ خالد الضبيبي

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن فرقها الرقابية قامت بجولات استباقية مكثفة على منافذ بيع المستلزمات المدرسية والقرطاسية في كافة مناطق المملكة خلال الفترة من 24-12-1440 هـ إلى 28-12-1440 هـ، تزامناً مع بدء العام الدراسي.

وبدورها قامت الفرق الرقابية للوزارة بمنطقة الحدود الشمالية بجولات على منافذ بيع المستلزمات المدرسية والقرطاسية في كافة مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من التزام المنشآت التجارية، بأنظمة حماية المستهلك، وأنظمة البيع، إضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم بها منافذ بيع المستلزمات المدرسية والقرطاسية في المنطقة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين بما فيهم أولياء أمور الطلبة والطالبات إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم الموحد (1900) أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري على مدار اليوم.

‎كما تتمنى وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا وبناتنا الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد.