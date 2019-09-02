مدير تعليم تبوك يرأس اجتماع لجنة التميز المؤسسي

المناطق _ تبوك

رأس المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم اجتماعاً لفريق التميز المؤسسي بحضور مدير مركز التميز الدكتور خالد العنزي وأعضاء الفريق وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور من أهمها الوقوف على سير الأعمال الختامية لأعمال اللجان والمراجعات النهائية والاطلاع على التقارير من رؤساء اللجان الفرعية.

وثمن المدير العام جهود جميع أعضاء اللجان منوهاً بدور جائزة التميز في خلق التنافس والإبداع مشدداً على جعله منهجية عمل للوصول إلى أفضل الممارسات التعليمية لافتاً الانتباه إلى دور الإدارة في دعم ورعاية المتميزين والمتميزات وحرصها على مواصلة مسيرة التميز الملازمة لتعليم تبوك، ونشر ثقافته بين منسوبيه.

وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات تصب في استمرارية التميز وإجادة العمل.