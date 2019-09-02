بالفيديو.. سعوديتان تكشفان تفاصيل عملهما في تشغيل الرافعات العملاقة بـ”الدمام”

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تمكنت امرأتان سعوديتان، من الحصول على رخصة تشغيل الرافعات العملاقة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وكشفت “سارة بالحارث” في تقرير على الهواء مباشرةً ببرنامج “سيدتي” إنها كانت متخوفة في البداية بسبب ضخامة المعدات والرافعات.

وأشارت سارة بالحارث” إلى أنه بعد اجتياز التدريب علمت أن النظام آمن بشكل كبير جدًا، موجهةً لنصيحة للبنات بالدخول في هذا المجال بكل قوة.

من جانبها، قالت بدور حميد، إن عملهم عبارة عن نقل الحاويات من السفن إلى رصيف الميناء، مضيفة أن الوظيفة كانت مختصة بالرجال فقط.