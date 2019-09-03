روما يضم كالينيتش ومخيتاريان على سبيل الإعارة

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قال روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين إنه ضم الأرميني هنريخ مخيتاريان من أرسنال والمهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش من أتليتيكو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وينضم مخيتاريان، هداف أرمينيا عبر العصور برصيد 27 هدفا في 83 مباراة، بعد فترة مخيبة للآمال مع أرسنال أحرز خلالها تسعة أهداف في 59 مباراة خلال موسم ونصف الموسم.

وقال لاعب الوسط البالغ عمره 30 عاما والذي سبق له اللعب في شاختار دونيتسك وبروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد “هذه فرصة رائعة لي لبدء فصل جديد مع فريق رائع.

“أعلم هوية هذا النادي وأنا واثق من أننا نستطيع تحقيق أشياء رائعة سويا”.

ويلعب كالينيتش البالغ عمره 31 عاما مع الفريق الثالث في إيطاليا بعد فيورنتينا وميلان.

وسبق له اللعب في هايدوك سبليت وسيبنيك وبلاكبرن روفرز ودنيبرو دنيبروتروفسك وشارك في 42 مباراة مع كرواتيا لكن تم استبعاده مع تشكيلة المنتخب في كأس العالم بعدما رفض المشاركة كبديل في المباراة الأولى ضد نيجيريا.

وقال كالينيتش “أنا فخور بكوني أصبحت جزءا من هذا الفريق وهذا النادي. روما يملك تاريخا كبيرا وأنا سعيد للغاية بوجودي هنا”.

وكان روما نشيطا في سوق الانتقالات هذا الصيف إذ ضم الظهير الأيسر ليوناردو سبيناتزولا من يوفنتوس والحارس باو لوبيز من ريال بيتيس والمدافع كريس سمولينج من مانشستر يونايتد ولاعب الوسط أمادو دياوارا من نابولي والظهير الأيمن دافيدي زاباكوستا من تشيلسي والمهاجم جوردان فيرتو من فيورنتينا.

وتعاقد روما مع المدرب باولو فونسيكا مدرب شاختار السابق في محاولة للتطور بعد المركز السادس المخيب للآمال في الموسم الماضي. وتعادل روما في أول مباراتين في الدوري هذا الموسم.