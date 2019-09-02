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اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تنفذ بتبوك ورشة بعنوان” نحن قدوة”

اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تنفذ بتبوك ورشة بعنوان” نحن قدوة”
http://almnatiq.net/?p=769082
المناطق _ تبوك
نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ممثلة ببرنامج مكافحة التدخين بالمنطقة ورشة عمل تحضيرية لمشروع ” نحن قدوة” بقاعة التدريب بالشؤون الاكاديمية بصحة تبوك التي استمرت لمدة يوم واحد استهدفت كافة الكوادر الصحية المساعدة الراغبين في الاقلاع عن التدخين.
وأوضح منسق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة تبوك طلال العطوي أن مشروع ” نحن قدوة ” يساعد جميع الراغبين في الاقلاع عن التدخين داخل مدينة تبوك ومحافظاتها من خلال تقديم الخدمات العلاجية بطرق ميسرة بهدف الوصول إلى جعل منطقة تبوك خالية من المدخنين.
وأشار العطوي إلى أن الفئة المستهدفة من هذه الورشة التدريبية جميع الكوادر الصحية حيث يقوم المشرع على تدريب جميع أطباء منطقة تبوك على الدليل السعودي للإقلاع عن التدخين بشقيه السلوكي والعلاجي.

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