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غرفة تبوك تنظم ورشة عمل للتعريف بـ “منصة قوى”

غرفة تبوك تنظم ورشة عمل للتعريف بـ “منصة قوى”
http://almnatiq.net/?p=769086
المناطق _ تبوك
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بتبوك بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك غداً ورشة عمل تعريفية عن “منصة قوى” وذلك بمقر الغرفة في مدينة تبوك.
ودعت غرفة تبوك رجال الأعمال وأصحاب المنشآت في القطاع الخاص والمهتمين للحضور والاستفادة من الشرح الذي سيقدمه فرع وزارة العمل للتعريف بمنصة قوى الإلكترونية التي توفر عدداً من الحلول هدفها الارتقاء بالخدمات التي تقدم لقطاع الأعمال بالإضافة إلى أنه سيتاح المجال للجميع للمناقشة والإجابة على الاستفسارات وإيضاح عدداً من المفاهيم المتعلقة بذلك.

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