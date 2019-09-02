أكثر من 6 آلاف متدرب ومتدربة بتبوك يبدأون تدريبهم التقني والمهني

المناطق _ تبوك

تفقد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري اليوم سير العملية التدريبية في كلية تبوك التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالمنطقة .

واطلع المهندس ” المطيري” على إستعدادات ‏الكلية التقنية للبنين والمعهد الصناعي الثانوي بتبوك ‏للعام الدراسي الحالي الذي بدأ مايزيد عن 6500 متدربة ومتدربة تعليمهم المهني والتقني فيه وقال : إن المتدربين والمتدربات قد بدأوا أسبوع التهيئة الذي يعد ضمن خطة الوحدات التدريبية في بداية كل فصل للمستجدين والمستجدات مشيرا إلى أن فريق الصيانة بمتابعة قادة الوحدات وقفوا على التهيئة اللازمة لأجل أن يبدأ التدريب في الموعد المحدد.

وهنأ المهندس ” المطيري” منسوبي ومنسوبات التدريب التقني والمهني والمتدربين والمتدربات بالمنطقة ببدء العام التدريبي مطالباً إياهم بمضاعفة الجهود وطلب من قادة الوحدات التدريبية الاستفاده المثلى من برامج كما هنأ أبناءه المتدربين والمتدربات على بدء العملية التعليمية مطالبا إياهم بالتحلي بالآداب العامة ومضاعفة الجد والمثابرة لاكتساب المعارف والمهارات التي ستعينهم بعد تخرجهم للحصول على فرص عمل تحقق آمالهم ويسهموا في عجلة البناء والنهضة التنموية التي تشهدها بلادنا الحبيبة في كافة مناطقها على وجه العموم وفي منطقة تبوك على وجه الخصوص في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة وتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.