مدير صحة بيشة يدشن”سفراء الإبداع”

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دشن سعادة مدير الشئون الصحية ببيشة صباح اليوم اللقاء الأول لسفراء الإبداع من منسوبي الشئون الصحية وذلك بحضور مساعد المدير للصحة العامة،والمساعد العلاجي بالمديرية، والمشرف العام على مستشفى الملك عبدالله ببيشة.

وفي بداية اللقاء قام سعادة المساعد للتخطيط والتطوير بالترحيب بالضيوف والسفراء المعينين بشرح مفصل عن برنامج “سفراء الإبداع” وما يقدمه لمنسوبي الصحة من فتح للافاق وتطوير ونشر ثقافة الإبداع وإخراج للمواهب لما يخدم القطاع الصحي وزيادة وعي الموظفين بمعنى الإبداع وسُبُل التواصل المباشر والمستمر مع السفراء لتسهيل إجراءات المشاريع الإبداعية ودعمها.

ومن ثَمَ القاء سعادة مدير الشئون الصحية ببيشة بكلمةٍ شكر فيها القائمين لإنجاح هذه الفكرة البناءة من قبل فريق إدارة الإبداع بصحة بيشة ووعد بتقديم الدعم لكل مبدع ومبدعة.

وفي آخر اللقاء قدم سعادته وبحضور المساعدين، ومشرف مستشفى الملك عبدالله شعارات سفراء الإبداع ليعلن انطلاق المرحلة الأولى في اللقاء الأول هذة الفكرة والمبادرة الجميل وتمنى التوفيق للجميع.