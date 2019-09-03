احدث الأخبار

أهالي “أبي شعيب” بالجموم يطالبون بترميم مدرستهم التي اجتاحتها السيول قبل 5 سنوات
أبرز المواد
 شاهد: مناهض للمهاجرين يتهجم ويشتم نائب مسلم في كندا
أبرز المواد
 “كيف للنار أن تخترق الطين” .. مفتي الأمن الفلسطيني يعلق على قتل “الجن” للفتاة “إسراء غريب”!
أبرز المواد
 هل التخلي عن اللحم صحيا أم لا ؟ .. خبراء يجيبون !
أبرز المواد
 لاعبو الوحدة يستأنفون تدريباتهم بمشاركة جابر عيسى
أبرز المواد
 أول تعليق من وزير الطاقة “خالد الفالح” على تعيين محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيسًا لـ”أرامكو”
أبرز المواد
 بعد تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة “أرامكو”.. من هو ياسر الرميان؟
أبرز المواد
 روما يضم كالينيتش ومخيتاريان على سبيل الإعارة
أبرز المواد
 الجرائم الالكترونية.. خطورتها وسبل مواجهتها
أبرز المواد
 مشروع سلام للتواصل الحضاري يخرج الدفعة الثانية من القيادات الشابة
أبرز المواد
 مدير صحة بيشة يدشن”سفراء الإبداع”
أبرز المواد
 شاهد .. فيديو صادم لشخص يطعن أب وابنه على طريق عام بالأردن !
أبرز المواد
أهالي “أبي شعيب” بالجموم يطالبون بترميم مدرستهم التي اجتاحتها السيول قبل 5 سنوات

أهالي “أبي شعيب” بالجموم يطالبون بترميم مدرستهم التي اجتاحتها السيول قبل 5 سنوات

أبرز المواد
شاهد: مناهض للمهاجرين يتهجم ويشتم نائب مسلم في كندا

شاهد: مناهض للمهاجرين يتهجم ويشتم نائب مسلم في كندا

أبرز المواد
“كيف للنار أن تخترق الطين” .. مفتي الأمن الفلسطيني يعلق على قتل “الجن” للفتاة “إسراء غريب”!

“كيف للنار أن تخترق الطين” .. مفتي الأمن الفلسطيني يعلق على قتل “الجن” للفتاة “إسراء غريب”!

أبرز المواد
هل التخلي عن اللحم صحيا أم لا ؟ .. خبراء يجيبون !

هل التخلي عن اللحم صحيا أم لا ؟ .. خبراء يجيبون !

أبرز المواد

أهالي “أبي شعيب” بالجموم يطالبون بترميم مدرستهم التي اجتاحتها السيول قبل 5 سنوات

أهالي “أبي شعيب” بالجموم يطالبون بترميم مدرستهم التي اجتاحتها السيول قبل 5 سنوات
http://almnatiq.net/?p=769110
المناطق_مكة

جدَّد أهالي قرية أبي شعيب التابعة لمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة مطالبتهم بإعادة ترميم مدرستهم الوحيدة في القرية التي اجتاحتها السيول قبل 5 سنوات، ولا تزال مغلقة ووكرًا للحيوانات الضالة منذ ذلك الوقت حتى الآن.

وفي التفاصيل، قال الأهالي إن القرية شهدت أمطارًا وسيولاً، اجتاحت مدرسة أبي شعيب الابتدائية الوحيدة في القرية في شهر شعبان من عام 1435هـ؛ وتم إغلاقها منذ ذلك العام، أي قبل خمس سنوات، ولم يتم إعادة فتحها مجددًا أمام الطلاب، نقلا عن سبق.

وأضافوا: تضررنا من نقل أبنائنا إلى مدارس المحافظة والقرى المجاورة، بالرغم من أقدمية مدرستنا التي يعود إنشاؤها إلى أكثر من خمسين عامًا.

وأشاروا إلى أنها أصبحت وكرًا للحيوانات الضالة، وبحاجة إلى ترميم وإعادة بناء من جديد في ظل أن خطر السيل قد انتهى بعد أن تم عمل مجرى لتحويله عن المدرسة وبعض منازل القرية.

وطالبوا المسؤولين في وزارة التعليم بضرورة إعادة فتح المدرسة لأبناء القرية الذين يقارب عددهم الـ200 طالب، وتفوق المنازل بالقرية ذاتها الخالية من المدارس ألف منزل، على حد قولهم.

روابط ذات صلة

شاهد: مناهض للمهاجرين يتهجم ويشتم نائب مسلم في كندا

شاهد: مناهض للمهاجرين يتهجم ويشتم نائب مسلم في كندا
“كيف للنار أن تخترق الطين” .. مفتي الأمن الفلسطيني يعلق على قتل “الجن” للفتاة “إسراء غريب”!

“كيف للنار أن تخترق الطين” .. مفتي الأمن الفلسطيني يعلق على قتل “الجن” للفتاة “إسراء غريب”!
هل التخلي عن اللحم صحيا أم لا ؟ .. خبراء يجيبون !

هل التخلي عن اللحم صحيا أم لا ؟ .. خبراء يجيبون !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*