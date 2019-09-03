أهالي “أبي شعيب” بالجموم يطالبون بترميم مدرستهم التي اجتاحتها السيول قبل 5 سنوات

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جدَّد أهالي قرية أبي شعيب التابعة لمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة مطالبتهم بإعادة ترميم مدرستهم الوحيدة في القرية التي اجتاحتها السيول قبل 5 سنوات، ولا تزال مغلقة ووكرًا للحيوانات الضالة منذ ذلك الوقت حتى الآن.

وفي التفاصيل، قال الأهالي إن القرية شهدت أمطارًا وسيولاً، اجتاحت مدرسة أبي شعيب الابتدائية الوحيدة في القرية في شهر شعبان من عام 1435هـ؛ وتم إغلاقها منذ ذلك العام، أي قبل خمس سنوات، ولم يتم إعادة فتحها مجددًا أمام الطلاب، نقلا عن سبق.

وأضافوا: تضررنا من نقل أبنائنا إلى مدارس المحافظة والقرى المجاورة، بالرغم من أقدمية مدرستنا التي يعود إنشاؤها إلى أكثر من خمسين عامًا.

وأشاروا إلى أنها أصبحت وكرًا للحيوانات الضالة، وبحاجة إلى ترميم وإعادة بناء من جديد في ظل أن خطر السيل قد انتهى بعد أن تم عمل مجرى لتحويله عن المدرسة وبعض منازل القرية.

وطالبوا المسؤولين في وزارة التعليم بضرورة إعادة فتح المدرسة لأبناء القرية الذين يقارب عددهم الـ200 طالب، وتفوق المنازل بالقرية ذاتها الخالية من المدارس ألف منزل، على حد قولهم.