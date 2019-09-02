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أول تعليق من وزير الطاقة “خالد الفالح” على تعيين محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيسًا لـ”أرامكو”

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أول تعليق من وزير الطاقة “خالد الفالح” على تعيين محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيسًا لـ”أرامكو”

أول تعليق من وزير الطاقة “خالد الفالح” على تعيين محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيسًا لـ”أرامكو”
http://almnatiq.net/?p=769117
المناطق_الرياض

علق وزير الطاقة المهندس “خالد الفالح” على تعيين محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيساً لمجلس إدارة شركة “أرامكو”.

وقال الفالح في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً: “أهنئ أخي معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو السعودية، والتي تأتي كخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، راجيًا له كل التوفيق والنجاح”.

وكان قد تم تعيين رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، رئيسًا لمجلس إدارة شركة أرامكو، خلفاً لوزير الطاقة المهندس خالد الفالح.

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