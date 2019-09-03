شاهد: مناهض للمهاجرين يتهجم ويشتم نائب مسلم في كندا

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تعرض النائب المسلم ”ج بورتان سينغ“، عضو الجمعية التشريعية لاونتاريو، للهجوم من قبل شخص يدعى ستيفن غارفي، وذلك خلال فعالية للتعريف بالإسلام والمسلمين أقيمت في مدينة ميسيسيجا بكندا.

طرح الأسئلة تنتهي بشباك

وفي التفاصيل، فإن ”غارفي“ توجه نحو النائب ”سينغ“ وبدأ يطرح عليه أسئلة تتضمن إساءة للإسلام، ويطلب منه النقاش بحدة حول ما يجري في سوريا، في الوقت الذي يحاول النائب تفاديه، إلى أن تحول الأمر إلى تبادل للاتهامات، مما دفع الحاضرين للتدخل وفض الاشتباك.

الكراهية خطأ

ونشر ”غارفي“ مقطع فيديو على حسابه الخاص بموقع ”فيسبوك“ للحادثة، فيما علق سينغ عليها عبر تويتر، وقال إنه كثيرًا ما يواجه العنصرية، لكنه شدد على أنه ”سيقف مع المسلمين والمسلمات ويقول إن الكراهية خطأ“.