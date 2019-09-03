الجائزة سيارتين إحداهما “BMW”.. آل الشيخ يعلن مسابقة جديدة للسعوديين على “تويتر” والعرب على “فيسبوك”!

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نشر رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي “الميريا” الإسباني، تركي آل الشيخ، عبر حسابه على “تويتر” وصفحته على “فيسبوك”، شروط مسابقته الجديدة المتعلقة بتوقع نتائج نادي الميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ودون “آل الشيخ” على “تويتر” قائلا : إخواني واخواتي السعوديين.. سؤال والجائزة للتوقع الصحيح عبارة عن سيارة 2019، السؤال لهذا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا وملقا القادمة 7 سبتمبر 2019، السابعة مساء بتوقيت السعودية”.

بينما دون “آل الشيخ” على صفحته في “فيسبوك”: “إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم، سؤال جديد والجائزة عبارة عن سيارة BMW 318i موديل 2019”.

وحول شروط المسابقة، أوضح “آل الشيخ”، أنها كالآتي:

1- الإجابة الصحيحة عن السؤال.

2- عمل لايك وشير لهذا البوست والتغريدة.

3- متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشال ميديا وعمل فولو.

وبيَّن أن الحسابات هي:

1- حسابي في تويتر : https://twitter.com/Turki_alalshikh

2- حسابي في الانستقرام: https://instagram.com/turkialalshik

3- حسابي في الفيسبوك: https://www.facebook.com/Turkialalshik

4- حساب نادي الميريا بالأسباني في تويتر: https://twitter.com/U_D_Almeria

5- حساب نادي الميريا بالعربي في تويتر: https://twitter.com/UDAlmeria_Arab

6- حساب نادي الميريا في الفيسبوك: https://www.facebook.com/udalmeriasad

7- حساب نادي الميريا في الإنستقرام:https://instagram.com/udalmeria?igshid=1iacquys9bij

8- قناة نادي الميريا في اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCmEvpX91oYzK06KqopnGvjA