نصر الله يعلن انتهاء المواجهة مع إسرائيل .. ويعود لتوجيه تهديدات جديدة ليس فيها خطوط حمراء !

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أعلن زعيم ميليشيا “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الاثنين، أن المواجهات على الحدود مع إسرائيل انتهت، لكنها أطلقت مرحلة جديدة لم تعد فيها خطوط حمراء.

وقال “نصرالله” في كلمة تلفزيونية: إن “حزب الله سيركز الآن على استهداف الطائرات الإسرائيلية المسيرة التي تخترق الأجواء اللبنانية، وإن الأمر صار بيد الميدان”.

وأضاف: أن الحزب بعث رسالة لإسرائيل عبر هجومه الأحد مفادها “إذا اعتديتم فإن كل حدودكم وجنودكم ومستعمراتكم على الحدود وفي العمق وفي عمق العمق ستكون في دائرة التهديد والاستهداف والرد قطعاً وبلا أي إشكال”.

وكان الجيش الإسرائيلي تبادل إطلاق النار مع “حزب الله” عقب إطلاق الأخير ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات على مركبة عسكرية إسرائيلية ومقر قيادة كتيبة بالقرب من الحدود اللبنانية.