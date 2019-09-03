احدث الأخبار

نصر الله يعلن انتهاء المواجهة مع إسرائيل .. ويعود لتوجيه تهديدات جديدة ليس فيها خطوط حمراء !
أبرز المواد
 العراق يفاجئ الكويت بتقديم شكوى ضدها في مجلس الأمن !
أبرز المواد
 الجائزة سيارتين إحداهما “BMW”.. آل الشيخ يعلن مسابقة جديدة للسعوديين على “تويتر” والعرب على “فيسبوك”!
أبرز المواد
 أهالي “أبي شعيب” بالجموم يطالبون بترميم مدرستهم التي اجتاحتها السيول قبل 5 سنوات
أبرز المواد
 شاهد: مناهض للمهاجرين يتهجم ويشتم نائب مسلم في كندا
أبرز المواد
 “كيف للنار أن تخترق الطين” .. مفتي الأمن الفلسطيني يعلق على قتل “الجن” للفتاة “إسراء غريب”!
أبرز المواد
 هل التخلي عن اللحم صحيا أم لا ؟ .. خبراء يجيبون !
أبرز المواد
 لاعبو الوحدة يستأنفون تدريباتهم بمشاركة جابر عيسى
أبرز المواد
 أول تعليق من وزير الطاقة “خالد الفالح” على تعيين محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيسًا لـ”أرامكو”
أبرز المواد
 بعد تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة “أرامكو”.. من هو ياسر الرميان؟
أبرز المواد
 روما يضم كالينيتش ومخيتاريان على سبيل الإعارة
أبرز المواد
 الجرائم الالكترونية.. خطورتها وسبل مواجهتها
أبرز المواد
نصر الله يعلن انتهاء المواجهة مع إسرائيل .. ويعود لتوجيه تهديدات جديدة ليس فيها خطوط حمراء !

نصر الله يعلن انتهاء المواجهة مع إسرائيل .. ويعود لتوجيه تهديدات جديدة ليس فيها خطوط حمراء !

أبرز المواد
العراق يفاجئ الكويت بتقديم شكوى ضدها في مجلس الأمن !

العراق يفاجئ الكويت بتقديم شكوى ضدها في مجلس الأمن !

أبرز المواد
الجائزة سيارتين إحداهما “BMW”.. آل الشيخ يعلن مسابقة جديدة للسعوديين على “تويتر” والعرب على “فيسبوك”!

الجائزة سيارتين إحداهما “BMW”.. آل الشيخ يعلن مسابقة جديدة للسعوديين على “تويتر” والعرب على “فيسبوك”!

أبرز المواد
أهالي “أبي شعيب” بالجموم يطالبون بترميم مدرستهم التي اجتاحتها السيول قبل 5 سنوات

أهالي “أبي شعيب” بالجموم يطالبون بترميم مدرستهم التي اجتاحتها السيول قبل 5 سنوات

أبرز المواد

نصر الله يعلن انتهاء المواجهة مع إسرائيل .. ويعود لتوجيه تهديدات جديدة ليس فيها خطوط حمراء !

نصر الله يعلن انتهاء المواجهة مع إسرائيل .. ويعود لتوجيه تهديدات جديدة ليس فيها خطوط حمراء !
http://almnatiq.net/?p=769140
المناطق_الرياض

أعلن زعيم ميليشيا “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الاثنين، أن المواجهات على الحدود مع إسرائيل انتهت، لكنها أطلقت مرحلة جديدة لم تعد فيها خطوط حمراء.

وقال “نصرالله” في كلمة تلفزيونية: إن “حزب الله سيركز الآن على استهداف الطائرات الإسرائيلية المسيرة التي تخترق الأجواء اللبنانية، وإن الأمر صار بيد الميدان”.

وأضاف: أن الحزب بعث رسالة لإسرائيل عبر هجومه الأحد مفادها “إذا اعتديتم فإن كل حدودكم وجنودكم ومستعمراتكم على الحدود وفي العمق وفي عمق العمق ستكون في دائرة التهديد والاستهداف والرد قطعاً وبلا أي إشكال”.

وكان الجيش الإسرائيلي تبادل إطلاق النار مع “حزب الله” عقب إطلاق الأخير ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات على مركبة عسكرية إسرائيلية ومقر قيادة كتيبة بالقرب من الحدود اللبنانية.

الجدير بالذكر  أن الجيش  الإسرائيلي نفى  وقوع أي إصابات في صفوف الجنود، في حين تحدث الإعلام الإسرائيلي عن أن عملية “إجلاء الجرحى الإسرائيليين” بالمروحية، لم تكن إلا مسرحية من إخراج الجيش هدفها كان إيهام حزب الله بنجاح عمليته.

روابط ذات صلة

العراق يفاجئ الكويت بتقديم شكوى ضدها في مجلس الأمن !

العراق يفاجئ الكويت بتقديم شكوى ضدها في مجلس الأمن !
الجائزة سيارتين إحداهما “BMW”.. آل الشيخ يعلن مسابقة جديدة للسعوديين على “تويتر” والعرب على “فيسبوك”!

الجائزة سيارتين إحداهما “BMW”.. آل الشيخ يعلن مسابقة جديدة للسعوديين على “تويتر” والعرب على “فيسبوك”!
أهالي “أبي شعيب” بالجموم يطالبون بترميم مدرستهم التي اجتاحتها السيول قبل 5 سنوات

أهالي “أبي شعيب” بالجموم يطالبون بترميم مدرستهم التي اجتاحتها السيول قبل 5 سنوات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*