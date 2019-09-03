بيراميدز يلحق بالزمالك إلى نهائي كأس مصر

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لحق بيراميدز بالزمالك إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر في كرة القدم بفوزه على بتروجت 2-صفر الإثنين على ملعب بتروسبورت في القاهرة في الدور نصف النهائي.

وحسم بيراميدز نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين حيث منحه البوركينابي إيريك تراوري التقدم في الدقيقة 16، قبل أن يعزز إبراهيم حسن النتيجة بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 44.

وأضاع أحمد عفيفي لاعب بتروجت فرصة التعادل بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وكان الزمالك أول المتأهلين إلى المباراة النهائية بفوزه على الاتحاد السكندري 1-صفر الأحد على ملعب الاسماعيلية.

وستقام المباراة النهائية يوم الاثنين المقبل.