احدث الأخبار

بيراميدز يلحق بالزمالك إلى نهائي كأس مصر
أبرز المواد
 رئيس وزراء باكستان: لن نبادر باستخدام الأسلحة النووية
أبرز المواد
 جوجل تطلق “أندرويد 10” لهواتف بيكسل
أبرز المواد
 الصراعات تتفاقم .. حزب أردوغان يعتزم طرد داود أوغلو من صفوفه
أبرز المواد
 ناد إسباني يشكر تركي آل الشيخ على إنجاز “المهمة المستحيلة”
أبرز المواد
 طقس اليوم: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 8 مناطق
أبرز المواد
 “مدني مكة” يعثر على جثة مفقود غدير البنات بالطائف
أبرز المواد
 “التحالف”: إسقاط طائرة “مسيّرة” أطلقها الحوثي من “عمران” باتجاه المملكة
أبرز المواد
 دراسة: نقص فيتامين “د” يسببب هذا المرض الخطير
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني
أبرز المواد
 “سعود”.. مقتطفات من حياة عميد الدبلوماسية العالمية سعود الفيصل في فيلم وثائقي
أبرز المواد
 تعرف على موعد بدء العمل بـ”التأشيرة السياحية” لدخول المملكة .. والكشف عن قيمة الرسوم
أبرز المواد
بيراميدز يلحق بالزمالك إلى نهائي كأس مصر

بيراميدز يلحق بالزمالك إلى نهائي كأس مصر

أبرز المواد
رئيس وزراء باكستان: لن نبادر باستخدام الأسلحة النووية

رئيس وزراء باكستان: لن نبادر باستخدام الأسلحة النووية

أبرز المواد
جوجل تطلق “أندرويد 10” لهواتف بيكسل

جوجل تطلق “أندرويد 10” لهواتف بيكسل

أبرز المواد
الصراعات تتفاقم .. حزب أردوغان يعتزم طرد داود أوغلو من صفوفه

الصراعات تتفاقم .. حزب أردوغان يعتزم طرد داود أوغلو من صفوفه

أبرز المواد

بيراميدز يلحق بالزمالك إلى نهائي كأس مصر

بيراميدز يلحق بالزمالك إلى نهائي كأس مصر
http://almnatiq.net/?p=769189
المناطق - الرياض

لحق بيراميدز بالزمالك إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر في كرة القدم بفوزه على بتروجت 2-صفر الإثنين على ملعب بتروسبورت في القاهرة في الدور نصف النهائي.

وحسم بيراميدز نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين حيث منحه البوركينابي إيريك تراوري التقدم في الدقيقة 16، قبل أن يعزز إبراهيم حسن النتيجة بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 44.
وأضاع أحمد عفيفي لاعب بتروجت فرصة التعادل بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وكان الزمالك أول المتأهلين إلى المباراة النهائية بفوزه على الاتحاد السكندري 1-صفر الأحد على ملعب الاسماعيلية.

وستقام المباراة النهائية يوم الاثنين المقبل.

روابط ذات صلة

رئيس وزراء باكستان: لن نبادر باستخدام الأسلحة النووية

رئيس وزراء باكستان: لن نبادر باستخدام الأسلحة النووية
جوجل تطلق “أندرويد 10” لهواتف بيكسل

جوجل تطلق “أندرويد 10” لهواتف بيكسل
الصراعات تتفاقم .. حزب أردوغان يعتزم طرد داود أوغلو من صفوفه

الصراعات تتفاقم .. حزب أردوغان يعتزم طرد داود أوغلو من صفوفه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*