الرسوم الصينية على أمريكا تتراجع بأسعار النفط

الرسوم الصينية على أمريكا تتراجع بأسعار النفط

أبرز المواد
بيراميدز يلحق بالزمالك إلى نهائي كأس مصر

بيراميدز يلحق بالزمالك إلى نهائي كأس مصر

أبرز المواد
رئيس وزراء باكستان: لن نبادر باستخدام الأسلحة النووية

رئيس وزراء باكستان: لن نبادر باستخدام الأسلحة النووية

أبرز المواد
جوجل تطلق “أندرويد 10” لهواتف بيكسل

جوجل تطلق “أندرويد 10” لهواتف بيكسل

أبرز المواد

الرسوم الصينية على أمريكا تتراجع بأسعار النفط

الرسوم الصينية على أمريكا تتراجع بأسعار النفط
http://almnatiq.net/?p=769191
المناطق - الرياض

تراجعت أسعار النفط، أمس، بعد بدء سريان رسوم استيراد جديدة فرضتها الولايات المتحدة والصين، مما أجج المخاوف من وقوع مزيد من الضرر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 59 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 58.66 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت إلى 58.10 دولار خلال اليوم.

ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا إلى 54.77 دولار للبرميل.

وبدأت الولايات المتحدة فرض رسوم تبلغ 15 بالمئة على تشكيلة من السلع الصينية يوم الأحد – تشمل الأحذية والساعات الذكية وأجهزة التلفزيون – مع فرض الصين رسوما جديدة على الخام الأميركي، في أحدث تصعيد لحربهما التجارية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجانبين سيلتقيان رغم ذلك لإجراء محادثات هذا الشهر.

روابط ذات صلة

بيراميدز يلحق بالزمالك إلى نهائي كأس مصر

بيراميدز يلحق بالزمالك إلى نهائي كأس مصر
رئيس وزراء باكستان: لن نبادر باستخدام الأسلحة النووية

رئيس وزراء باكستان: لن نبادر باستخدام الأسلحة النووية
جوجل تطلق “أندرويد 10” لهواتف بيكسل

جوجل تطلق “أندرويد 10” لهواتف بيكسل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*