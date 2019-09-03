الرسوم الصينية على أمريكا تتراجع بأسعار النفط

المناطق - الرياض

تراجعت أسعار النفط، أمس، بعد بدء سريان رسوم استيراد جديدة فرضتها الولايات المتحدة والصين، مما أجج المخاوف من وقوع مزيد من الضرر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 59 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 58.66 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت إلى 58.10 دولار خلال اليوم.

ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا إلى 54.77 دولار للبرميل.

وبدأت الولايات المتحدة فرض رسوم تبلغ 15 بالمئة على تشكيلة من السلع الصينية يوم الأحد – تشمل الأحذية والساعات الذكية وأجهزة التلفزيون – مع فرض الصين رسوما جديدة على الخام الأميركي، في أحدث تصعيد لحربهما التجارية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجانبين سيلتقيان رغم ذلك لإجراء محادثات هذا الشهر.