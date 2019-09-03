إشبيلية الإسباني يظفر بخدمات المغربي ياسين بونو

المناطق - الرياض

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، الإثنين، عن تعاقده مع حارس مرمى مواطنه جيرونا الدولي المغربي ياسين بونو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، في ثاني تعاقد يبرمه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، بعد المهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز “تشيتشاريتو”.

وبدأ بونو البالغ من العمر 28 عاما، مسيرته في الفئات العمرية لنادي الوداد البيضاوي المغربي قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني بعمر الـ21 ليلعب في صفوف الفريق الرديف.

وبعد موسمين، انتقل إلى صفوف ريال سرقسطة من الدرجة الـ2 حينها موسم 2014-2015، قبل أن ينتقل بعدها إلى جيرونا موسم 2016-2017 ويساهم في موسمه الأول معه في الصعود إلى الدرجة الأولى، قبل أن يعود إلى الدرجة الـ2 بنهاية موسم 2018-2019.

ولادة استثنائية طفلة قضت 117 يوما برحم أمها “الميتة”

المناطق – الرياض

عندما أسرعت طائرة هليكوبتر بنقل تشيكية فاقدة للوعي بعد إصابتها بسكتة دماغية حادة للمستشفى في أبريل كانت فرصها في البقاء على قيد الحياة ضعيفة ولم تكن فرص الجنين القابع في رحمها منذ 15 أسبوعا أفضل بكثير.

وعلى خلاف كل التوقعات وبرغم الصعوبات الجمة أعلن مستشفى برنو الجامعي الاثنين أن يوم 15 أغسطس شهد ولادة قيصرية ناجحة لرضيعة بصحة جيدة تزن أكثر من كيلوجرامين وطولها 42 سنتيمترا من رحم أمها التي تعاني من موت دماغي مما ضرب رقما قياسيا في هذا المجال.

وذكر المستشفى أنه يعتقد أن إبقاء الجنين حيا في رحم أم مصابة بموت دماغي، بما يتضمنه من مضاعفات محتملة، لمدة 117 يوما يسجل رقما قياسيا لأطول مدة حفاظ على حمل بطرق صناعية.