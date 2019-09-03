الجزائر.. قايد صالح يدعو لتسريع إجراء انتخابات الرئاسة

الماطق - الرياض

جدد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، الاثنين، التأكيد على أولوية الشروع الجدي في التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف قايد صالح: “نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا”.

وأكد صالح في تصريحات خلال زيارته لوحدات الناحية العسكرية الرابعة في ورقلة على أن “الانتخابات التي تعد موعدا هاما في تاريخ الجزائر، ستحمل حتما بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون”.

ونوه بالجهود المبذولة من الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، مجددا الدعوة للمضي قدما بعملية تقريب وجهات النظر وإيجاد الآليات التي تجسد المسعى الملح المتمثل في التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية الجزائرية.