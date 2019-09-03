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عبد الغني يصالح جماهير الأهلي.. وبرانكو يتسلم خطابا هاما من الاتحاد الآسيوي

عبد الغني يصالح جماهير الأهلي.. وبرانكو يتسلم خطابا هاما من الاتحاد الآسيوي
http://almnatiq.net/?p=769223
المناطق - الرياض

شهدت الـ24 ساعة الأخيرة، كواليس مثيرة داخل أروقة النادي الأهلي، وذلك بالتزامن مع الجولات الأولى من الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

وبدأ الأهلي، الموسم الرياضي الجديد، بشكل سيء للغاية، حيث جمع 4 نقاط فقط في أول جولتين من مسابقة الدوري، بالإضافة إلى توديع أبطال آسيا، من دور الـ16.

ووفقا لموقع “سعودي سبورت”، جاءت أهم أخبار النادي الأهلي في الـ24 ساعة الأخيرة، كالتالي:

* وصول البلايلي

أعلن النادي الأهلي، وصول المحترف الجزائري يوسف البلايلي، والانضمام لتدريبات الفريق، يوم 10 سبتمبر المقبل، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في أيام فيفا.

* مصطفى بصاص

اقترب مصطفى بصاص، نجم خط وسط النادي الأهلي، من المشاركة الرسمية مع الفريق الأول لكرة القدم أمام الوحدة، في دوري المحترفين، بعد جاهزيته البدنية والفنية.

* مدربي النخبة

استلم الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للنادي الأهلي، خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يتضمن اختياره ضمن مدربي النخبة في القارة الصفراء.

* تصريح عبدالغني

حسين عبد الغني، أكد أن جماهير النادي الأهلي، من حقها انتقاد أي لاعب، قائلًا: “نحن نجتهد من أجل إسعادهم، وإذا حققنا بطولة لن تسجل باسمي ولكن باسم الفريق”.

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