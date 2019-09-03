عبد الغني يصالح جماهير الأهلي.. وبرانكو يتسلم خطابا هاما من الاتحاد الآسيوي

شهدت الـ24 ساعة الأخيرة، كواليس مثيرة داخل أروقة النادي الأهلي، وذلك بالتزامن مع الجولات الأولى من الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.
وبدأ الأهلي، الموسم الرياضي الجديد، بشكل سيء للغاية، حيث جمع 4 نقاط فقط في أول جولتين من مسابقة الدوري، بالإضافة إلى توديع أبطال آسيا، من دور الـ16.
ووفقا لموقع “سعودي سبورت”، جاءت أهم أخبار النادي الأهلي في الـ24 ساعة الأخيرة، كالتالي:
* وصول البلايلي
أعلن النادي الأهلي، وصول المحترف الجزائري يوسف البلايلي، والانضمام لتدريبات الفريق، يوم 10 سبتمبر المقبل، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في أيام فيفا.
* مصطفى بصاص
اقترب مصطفى بصاص، نجم خط وسط النادي الأهلي، من المشاركة الرسمية مع الفريق الأول لكرة القدم أمام الوحدة، في دوري المحترفين، بعد جاهزيته البدنية والفنية.
* مدربي النخبة
استلم الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للنادي الأهلي، خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يتضمن اختياره ضمن مدربي النخبة في القارة الصفراء.
* تصريح عبدالغني
حسين عبد الغني، أكد أن جماهير النادي الأهلي، من حقها انتقاد أي لاعب، قائلًا: “نحن نجتهد من أجل إسعادهم، وإذا حققنا بطولة لن تسجل باسمي ولكن باسم الفريق”.
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