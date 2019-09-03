احدث الأخبار

روحاني: أي عرض بإجراء محادثات مع واشنطن سيقابل بالرفض
أبرز المواد
 أسعار الذهب تنخفض مع صعود الدولار
أبرز المواد
 قائد القوات المشتركة يزور قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقى أهالي المنطقة في جلسة سموه الاسبوعية
منطقة تبوك
 ديوان المظالم يعتمد القارئ الرقمي لحضور الجلسات القضائية
أبرز المواد
 ثورة تغريدات عبر “تويتر”.. اتهام تركيا بالمتاجرة باللاجئات السوريات
أبرز المواد
 كلوب ينتصر لصلاح على حساب ماني
أبرز المواد
 امرأة ميتة منذ 4 أشهر تنجب طفلة سليمة في التشيك
أبرز المواد
 عبد الغني يصالح جماهير الأهلي.. وبرانكو يتسلم خطابا هاما من الاتحاد الآسيوي
أبرز المواد
 الأجهزة والقطاعات الحكومية تكمل استعداداتها لموسم العمرة لعام 1441
أبرز المواد
 الصراعات تتفاقم.. حزب أردوغان يعتزم طرد داود أوغلو من صفوفه
أبرز المواد
 مأساة في كاليفورنيا.. 25 جثة متفحمة و9 مفقودين بأعماق المحيط
أبرز المواد
روحاني: أي عرض بإجراء محادثات مع واشنطن سيقابل بالرفض

روحاني: أي عرض بإجراء محادثات مع واشنطن سيقابل بالرفض

أبرز المواد
أسعار الذهب تنخفض مع صعود الدولار

أسعار الذهب تنخفض مع صعود الدولار

أبرز المواد
قائد القوات المشتركة يزور قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي

قائد القوات المشتركة يزور قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي

أبرز المواد
أمير تبوك يلتقى أهالي المنطقة في جلسة سموه الاسبوعية

أمير تبوك يلتقى أهالي المنطقة في جلسة سموه الاسبوعية

منطقة تبوك

روحاني: أي عرض بإجراء محادثات مع واشنطن سيقابل بالرفض

روحاني: أي عرض بإجراء محادثات مع واشنطن سيقابل بالرفض
http://almnatiq.net/?p=769241
المناطق - وكالات

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم (الثلاثاء) إن رد بلاده على أي عرض بإجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة سيكون دائما الرفض.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن روحاني قوله، خلال جلسة برلمانية بثتها الإذاعة الرسمية على الهواء مباشرة «لم يُتخذ قط أي قرار بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وكانت هناك عروض كثيرة بإجراء محادثات لكن ردنا سيكون دائما الرفض».

وأضاف «إذا رفعت أميركا كل العقوبات، يمكننا كما حدث من قبل أن ننضم إلى محادثات متعددة الأطراف بين طهران وأطراف اتفاق 2015»، مشيرا إلى الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صرح الأسبوع الماضي أنه سيجتمع مع الرئيس الإيراني عند توفر الظروف المناسبة لإنهاء المواجهة المتعلقة بالاتفاق النووي، إلا أن روحاني علق على هذه التصريحات بقوله إن إيران لن تجري محادثات مع واشنطن قبل أن ترفع كل العقوبات التي أعادت فرضها بعد انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي.

روابط ذات صلة

أسعار الذهب تنخفض مع صعود الدولار

أسعار الذهب تنخفض مع صعود الدولار
قائد القوات المشتركة يزور قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي

قائد القوات المشتركة يزور قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي
ديوان المظالم يعتمد القارئ الرقمي لحضور الجلسات القضائية

ديوان المظالم يعتمد القارئ الرقمي لحضور الجلسات القضائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*