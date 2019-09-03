روحاني: أي عرض بإجراء محادثات مع واشنطن سيقابل بالرفض

المناطق - وكالات

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم (الثلاثاء) إن رد بلاده على أي عرض بإجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة سيكون دائما الرفض.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن روحاني قوله، خلال جلسة برلمانية بثتها الإذاعة الرسمية على الهواء مباشرة «لم يُتخذ قط أي قرار بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وكانت هناك عروض كثيرة بإجراء محادثات لكن ردنا سيكون دائما الرفض».

وأضاف «إذا رفعت أميركا كل العقوبات، يمكننا كما حدث من قبل أن ننضم إلى محادثات متعددة الأطراف بين طهران وأطراف اتفاق 2015»، مشيرا إلى الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صرح الأسبوع الماضي أنه سيجتمع مع الرئيس الإيراني عند توفر الظروف المناسبة لإنهاء المواجهة المتعلقة بالاتفاق النووي، إلا أن روحاني علق على هذه التصريحات بقوله إن إيران لن تجري محادثات مع واشنطن قبل أن ترفع كل العقوبات التي أعادت فرضها بعد انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي.