أمانة الشرقية والمرور يستعرضان تعزيز السلامة المرورية

المناطق - الدمام

قدمت أمانة المنطقة الشرقية استعراضا شاملا للحلول والمقترحات التصميمية لعدد من التقاطعات والإشارات المرورية الضوئية بحاضرة الدمام، والتي من شأنها أن تساهم في انسيابية الحركة المرورية وفك الاختناقات المرورية، وكذلك رفع الكفاءة المرورية في تلك التقاطعات والمتمثلة في تقاطع طريق الخليج العربي مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام وتقاطع طريق الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه مع طريق الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالدمام وتقاطع طريق الملك فهد مع شارع الثلاثين بالخبر، إلى جانب استعراضها للمخططات التصميمية لتوحيد الاتجاهات بالشوارع الداخلية في حي مدينة العمال بمحافظة الخبر، بالإضافة إلى تحديد السرعات التصميمية لبعض الشوارع والطرق بمدن الحاضرة.

جاء ذلك خلال استضافة أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في الإدارة العامة لهندسة النقل والمرور، مؤخرا الاجتماع التنسيقي بين الأمانة والإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا ومن الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية مدير مرور المنطقة الشرقية المكلف العقيد علي الزهراني ومدير شعبة السلامة المرورية العقيد عبد اللطيف العبيد الله وأصدقاء الأمانة.

تجدر الإشارة هنا إلى أن التنسيق مستمر وبشكل متواصل بين أمانة المنطقة الشرقية والإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية فيما يعزز من السلامة المرورية وتنظيم حركة المرور في الشوارع والأحياء حرصاً من الطرفين على سلامة مستخدمي الطريق.

وتسعى الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية على سلامة المواطنين والمقيمين وتحرص على تهيئة الطرق بما يرفع معدل السلامة المرورية مع رفع كفاءة الشوارع، وهو ما يتمثل في عقد الاجتماعات الدورية واللقاءات المستمرة والتنسيق الدائم، والتعاون في سبيل نشر ثقافة الوعي للسلامة المرورية، من خلال تعاون المرور ولجنة أصدقاء الأمانة في سبيل تحقيق هذه الأهداف.