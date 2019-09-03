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اعتراض 3 صواريخ باليستية حوثية في سماء نجران

اعتراض 3 صواريخ باليستية حوثية في سماء نجران
http://almnatiq.net/?p=769271
المناطق - وكالات

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، 3 صواريخ باليستية في سماء نجران أطلقتها الميليشيات الحوثية، وفق مصادر “العربية”.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن، تركي المالكي، صرَّح بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح العقيد المالكي أن “محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية، وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية”.

وبيّن العقيد المالكي – وفق واس – أن “المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً من الميليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف، وأن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

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