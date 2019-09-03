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نائب أمير نجران يستقبل رئيس النيابة العامة بالمنطقة

نائب أمير نجران يستقبل رئيس النيابة العامة بالمنطقة

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نائب أمير نجران يلتقي رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة

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نائب أمير نجران يستقبل رئيس النيابة العامة بالمنطقة

نائب أمير نجران يستقبل رئيس النيابة العامة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=769277
المناطق - نجران

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بالجهود التي يقوم بها فرع النيابة العامة بالمنطقة، وتقديم جميع الخدمات للوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس النيابة العامة بالمنطقة أحمد بن سعيد الأسمري.
واستعرض اللقاء الأعمال المرتبطة بعمل فرع النيابة العامة بالمنطقة والفروع التابعة له في المحافظات.

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