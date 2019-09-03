كشاف سعودي يُنتخب لعضوية المنتدى الكشفي العربي الخامس للشباب

شرم الشيخ - مبارك الدوسري

أنتخب المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب ، المنعقد حالياً في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ، الكشاف السعودي علاء من علي نجمي ، من أعضاء نادي الجمعية لعضوية اللجنة التحضيرية للمنتدى الكشفي العربي الخامس للشباب عام 2022م .

جاء ذلك خلال عملية الاقتراع السري التي جرت اليوم والتي تنافس على مقاعدها الستة ، عشرة مرشحين يمثلون 10 جمعيات كشفية فاز فيها مرشحو سلطنة عمان ، وليبيا والأردن وفلسطين والمغرب بالإضافة الى المملكة .

وتعنى اللجنة التحضرية التي تستمر حتى عقد المنتدى القادم بتحديد المواضيع التي تهم الشباب التي من المحتمل مناقشتها بالمؤتمر ، والتأكد من أن برنامج المنتدى يقدم فرصاً لتنمية مهارات المشاركين في عمليات اتخاذ القرار، وتوصية اللجنة الكشفية العربية بالموافقة على المحتوى الرئيس وأجندة المنتدى الكشفي العربي للشباب ، وإعداد المعلومات الأساسية للمواضيع الرئيسة للمنتدى وإرسالها للجمعيات الكشفية الوطنية قبل الحدث ، واختيار طريقة العمل بالمنتدى بحيث تضمن خلق فرص مناسبة لتنمية المهارات ، وأن يقوم المشاركون بإدارة المناقشات والمجموعات وجلسات المنتدى ، واختيار لجنة الصياغة ولجنة فرز الأصوات وإعلان اسمائهم في بداية برنامج المنتدى .

من جهته بارك نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد للمُرشح وللأسرة الكشفية بالمملكة هذا الانجاز الغير مستغرب حيث يتواجد اعضاء الجمعية في العديد من اللجان محلياً واقليمياً وعالمياً ، مُشيداً بما تجده الكشافة من دعم من ولاة الأمر – حفظهم الله – وماتجده من متابعة من معالي رئيس الجمعية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ .