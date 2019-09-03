برعاية سمو أمير منطقة الباحة ” جامعة الباحة ” توقع اتفاقية مع ” أمانة المنطقة “

المناطق - الباحة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الباحة وأمانة منطقة الباحة، ووقع الاتفاقية عن الجامعة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، وعن الأمانة الدكتور على بن محمد السواط، أمين منطقة الباحة، وذلك بمكتب سموه بديوان الإمارة.

وأكد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن يحيي الحسين، أن الجامعة تسعد بتوقيع الاتفاقية مع أمانة المنطقة والتي تجسد دور ورسالة الجامعة في خدمة المجتمع، وتحقيقاً للتكامل بين قطاعات الدولة المختلفة، إضافة إلى تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني وصولاً للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030.

مشيراً معاليه إلى أنه سيتم تفعيل الاتفاقية في عدد من المجالات والتخصصات، والمساهمة في تطوير العمل وحل المشكلات، بهدف تطوير البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية للطلاب والطالبات والمتدربين، وإجراء الأبحاث والدراسات المشتركة وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الجامعة والأمانة.