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إدارة الالتزام في صحة الباحة تنفذ (550) زيارة و (250) حملة معتمدة

إدارة الالتزام في صحة الباحة تنفذ (550) زيارة و (250) حملة معتمدة
http://almnatiq.net/?p=769314
المناطق - الباحة
نفذت إدارة الألتزام بصحة الباحة  خلال عام 1440هـ 550 زيارة تفتيشية , 300 زيارة منها على الصيدليات إضافة الى 10 زيارات على المستشفيات و68 زيارة على المجمعات الطبية العامة و 60 زيارة على المجمعات الطبية المتخصصة و 112 زيارة على محلات النظارات الطبية.
كما نفذت ٢٥٠ جوله تتبع الحملات المعتمدة خلال هذا العام ، 18 منها كانت خاصة باقسام الطوارئ  إضافة الى 70 جولة ضمن حملة المضادات الحيوية و 35 جولة ضمن حملة لعيادات الأسنان و19 جولة من خلال الحملة الخاصة عن المختبرات الطبية وأخيرا 108 جولة تفعيلا لحملة برنامج التقييم الذاتي ( التدقيق الإلكتروني ).
و قد نتج عن هذه الزيارات والحملات 29 مخالفة محالة الى لجان المخالفات الصحية نتج عنها إغلاق منشاءتين من القطاع الخاص في المنطقة وذلك بقرار من لجنة المخالفات، إضافة الى إغلاق عدد 210 من البلاغات الوارد من مركز الخدمة في وزارة الصحة (937 ) .

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