إنطلاق ندوة الابتكار في برنامج المسئولية الاجتماعية بغرفة ابها

المناطق - أبها

بحضور كبير من شباب وشابات عسير إنطلقت ندوة الابتكار في برنامج المسئولية الاجتماعية للاستاذ عبد المجيد رضوان الرئيس التنفيذي لشركة وسم الاستدامة- مستشار المسؤولية المجتمعية التي نظمتها لجنة المسئولية الاجتماعية بغرفة أبها بحضور الأستاذ جابر الحمادي رئيس اللجنة ووسط حشدً كبير …

تمحورت الندوة حول الإبتكار ودورة في برامج المسؤولية الاجتماعية ودوره كثروة للمستقبل ، كما تم مناقشة توريث الحلول كونها هي السبب الرئيس في عملية توريث المشكلات ، كما تطرقت الندوة إلى مجالات الإبتكار سواء من حيث الفكرة و التنفيذ و المستفيدين ودعم العناصر ودعم الإنتاج ، والمكان والزمان ، كما تم عرض أسباب الإبتكار في إطار مبدأ المسئولية الاجتماعية من خلال محدودية الموارد وتعقد المشكلات والتنافسية وثورة الابتكار والعوائد المنتظرة ، وكيفية تعزيز الإبتكار. وفي ختام الندوة كرمت غرفة أبها المحاضر عبد المجيد رضوان بتسليمه درعاً تذكاريا.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ / حسن بن معجب الحويزي على دور غرفة أبها في دعم الإبتكار بمنطقة عسير ،موضحا دورها في دعم ورعاية الشباب والشابات ، مؤكدا على أهمية ضرورة تشجيع المستثمرين الشباب على العمل والنجاح من خلال دعم قيم الإبتكارية والتنافسية وتنمية مهاراتهم عن طريق الدورات والبرامج التدريبية ، مع توفير الفرص والشراكات وتكوين روابط مع مؤسسات المجتمع المختلفة لتبادل الخبرات وتكوين العلاقات المفيدة ، وذلك ضمن برامج ذات جودة عالية التي يتم تطبيقها من خلال لجان الغرفة ومنها لجنة المسئولية الاجتماعية ،مما يعزز من ثقة الشباب والشابات ويفتح لهم فرصاً لتحويل أحلامهم الى واقع ضمن الحركة الاقتصادية والاستثمارية التي ترتفع وتيرتها حاليا بالمملكة بما يتماشى مع رؤية 2030 ، حيث أن هناك برامج متعددة يتم التخطيط لها من قبل الغرفة لتأهيل وتدريب الشباب والشابات لتحقيق آمالهم وطموحاتهم في مجال الأعمال والاقتصاد والاستثمار، ليصبحوا نماذج رائدة في ترسيخ ثقافة العمل والإبتكار والتنافسية بالمنطقة .