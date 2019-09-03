احدث الأخبار

الأمير تركي بن هذلول يدشّن مدارس الطفولة المبكرة بنجران
منطقة نجران
 إنطلاق ندوة الابتكار في برنامج المسئولية الاجتماعية بغرفة ابها
منطقة عسير
 أمانة عسير تواصل جهودها في إزالة الاكشاك العشوائية
منطقة عسير
 إدارة الالتزام في صحة الباحة تنفذ (550) زيارة و (250) حملة معتمدة
منطقة الباحة
 مجلس الوزراء يُثمن إدانة مجلس الأمن الدولي للمحاولات الإرهابية المتكررة من قبل المليشيات الحوثية
أبرز المواد
 أمين عسير يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة بالواجهة البحرية
منطقة عسير
 مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يصدر العدد الجديد من مجلة حوار بحلتها الجديدة
منطقة الرياض
 أمير منطقة الباحة يلتقي قادة التعليم في المنطقة
أبرز المواد
 برعاية سمو أمير منطقة الباحة ” جامعة الباحة ” توقع اتفاقية مع ” أمانة المنطقة “
أبرز المواد
 أمام خادم الحرمين الشريفين .. وزير الصناعة والثروة المعدنية يؤدي القسم
أبرز المواد
 كشاف سعودي يُنتخب لعضوية المنتدى الكشفي العربي الخامس للشباب
منطقة الرياض
 نائب أمير نجران يستقبل رئيس النيابة العامة بالمنطقة
أبرز المواد
الأمير تركي بن هذلول يدشّن مدارس الطفولة المبكرة بنجران

الأمير تركي بن هذلول يدشّن مدارس الطفولة المبكرة بنجران

منطقة نجران
إنطلاق ندوة الابتكار في برنامج المسئولية الاجتماعية بغرفة ابها

إنطلاق ندوة الابتكار في برنامج المسئولية الاجتماعية بغرفة ابها

منطقة عسير
أمانة عسير تواصل جهودها في إزالة الاكشاك العشوائية

أمانة عسير تواصل جهودها في إزالة الاكشاك العشوائية

منطقة عسير
إدارة الالتزام في صحة الباحة تنفذ (550) زيارة و (250) حملة معتمدة

إدارة الالتزام في صحة الباحة تنفذ (550) زيارة و (250) حملة معتمدة

منطقة الباحة

الأمير تركي بن هذلول يدشّن مدارس الطفولة المبكرة بنجران

الأمير تركي بن هذلول يدشّن مدارس الطفولة المبكرة بنجران
http://almnatiq.net/?p=769331
المناطق - نجران

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران اليوم, مدارس الطفولة المبكرة، البالغ عددها ٢٨ مدرسة على مستوى المنطقة، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، وذلك بمقر المدرسة الخامسة الابتدائية.
وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور العتيبي كلمة نوه فيها بالاهتمام الكبير الذي يجده قطاع التعليم والدعم المتواصل من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله -، وأوضح أن مشروع الطفولة المبكرة يعد خيارًا استراتيجيًّا لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها لدعم برنامج التحول الوطني 2020 ، ورؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد – حفظه الله -.
وبين أن عدد مدارس الطفولة المبكرة بمنطقة نجران ومحافظاتها تبلغ ٢٨ مدرسة، مشيداً بالمتابعة المستمرة التي يحظى بها التعليم بالمنطقة من قبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وتوجيهات ومتابعة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن الطفولة المبكرة وأهميتها في تأهيل وإعداد جيل قادر على مواكبة مستجدات التعليم على الصعيد العالمي.
بعد ذلك دشن سمو نائب أمير منطقة نجران مدارس الطفولة المبكرة بالمنطقة، ثم تجول سموه في أقسام المدرسة وشارك أبناءه الطلاب يومهم الدراسي، مستمعاً لشرح مفصل من قبل مدير التعليم بالمنطقة حول ما يقدم للطلاب والطالبات من برامج منوعة في مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي الختام تم التقاط الصور التذكارية لسموه مع أبنائه الطلاب، بعدها تسلم هدية تذكارية من مدير عام التعليم بالمنطقة بهذه المناسبة.

 

روابط ذات صلة

نائب أمير نجران يستقبل رئيس النيابة العامة بالمنطقة

نائب أمير نجران يستقبل رئيس النيابة العامة بالمنطقة
نائب أمير نجران يلتقي رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة

نائب أمير نجران يلتقي رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة
شاهد.. أمير نجران: فلنجعل مدارسنا مصنعا للإبداع ومنارة للثقافة وسراجا للوعي لإنماء بلادنا

شاهد.. أمير نجران: فلنجعل مدارسنا مصنعا للإبداع ومنارة للثقافة وسراجا للوعي لإنماء بلادنا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*