الأمير تركي بن هذلول يدشّن مدارس الطفولة المبكرة بنجران

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران اليوم, مدارس الطفولة المبكرة، البالغ عددها ٢٨ مدرسة على مستوى المنطقة، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، وذلك بمقر المدرسة الخامسة الابتدائية.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور العتيبي كلمة نوه فيها بالاهتمام الكبير الذي يجده قطاع التعليم والدعم المتواصل من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله -، وأوضح أن مشروع الطفولة المبكرة يعد خيارًا استراتيجيًّا لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها لدعم برنامج التحول الوطني 2020 ، ورؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد – حفظه الله -.

وبين أن عدد مدارس الطفولة المبكرة بمنطقة نجران ومحافظاتها تبلغ ٢٨ مدرسة، مشيداً بالمتابعة المستمرة التي يحظى بها التعليم بالمنطقة من قبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وتوجيهات ومتابعة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن الطفولة المبكرة وأهميتها في تأهيل وإعداد جيل قادر على مواكبة مستجدات التعليم على الصعيد العالمي.

بعد ذلك دشن سمو نائب أمير منطقة نجران مدارس الطفولة المبكرة بالمنطقة، ثم تجول سموه في أقسام المدرسة وشارك أبناءه الطلاب يومهم الدراسي، مستمعاً لشرح مفصل من قبل مدير التعليم بالمنطقة حول ما يقدم للطلاب والطالبات من برامج منوعة في مرحلة الطفولة المبكرة.

وفي الختام تم التقاط الصور التذكارية لسموه مع أبنائه الطلاب، بعدها تسلم هدية تذكارية من مدير عام التعليم بالمنطقة بهذه المناسبة.