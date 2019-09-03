احدث الأخبار

إستمرار فعاليات تمرين ( الاسد المتأهب 2019 )بإقامة ندوتين لكبار القادة وضباط الصف
أبرز المواد
 الأمير تركي بن هذلول يدشّن مدارس الطفولة المبكرة بنجران
منطقة نجران
 إنطلاق ندوة الابتكار في برنامج المسئولية الاجتماعية بغرفة ابها
منطقة عسير
 أمانة عسير تواصل جهودها في إزالة الاكشاك العشوائية
منطقة عسير
 إدارة الالتزام في صحة الباحة تنفذ (550) زيارة و (250) حملة معتمدة
منطقة الباحة
 مجلس الوزراء يُثمن إدانة مجلس الأمن الدولي للمحاولات الإرهابية المتكررة من قبل المليشيات الحوثية
أبرز المواد
 أمين عسير يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة بالواجهة البحرية
منطقة عسير
 مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يصدر العدد الجديد من مجلة حوار بحلتها الجديدة
منطقة الرياض
 أمير منطقة الباحة يلتقي قادة التعليم في المنطقة
أبرز المواد
 برعاية سمو أمير منطقة الباحة ” جامعة الباحة ” توقع اتفاقية مع ” أمانة المنطقة “
أبرز المواد
 أمام خادم الحرمين الشريفين .. وزير الصناعة والثروة المعدنية يؤدي القسم
أبرز المواد
 كشاف سعودي يُنتخب لعضوية المنتدى الكشفي العربي الخامس للشباب
منطقة الرياض
إستمرار فعاليات تمرين ( الاسد المتأهب 2019 )بإقامة ندوتين لكبار القادة وضباط الصف

إستمرار فعاليات تمرين ( الاسد المتأهب 2019 )بإقامة ندوتين لكبار القادة وضباط الصف

أبرز المواد
الأمير تركي بن هذلول يدشّن مدارس الطفولة المبكرة بنجران

الأمير تركي بن هذلول يدشّن مدارس الطفولة المبكرة بنجران

منطقة نجران
إنطلاق ندوة الابتكار في برنامج المسئولية الاجتماعية بغرفة ابها

إنطلاق ندوة الابتكار في برنامج المسئولية الاجتماعية بغرفة ابها

منطقة عسير
أمانة عسير تواصل جهودها في إزالة الاكشاك العشوائية

أمانة عسير تواصل جهودها في إزالة الاكشاك العشوائية

منطقة عسير

إستمرار فعاليات تمرين ( الاسد المتأهب 2019 )بإقامة ندوتين لكبار القادة وضباط الصف

إستمرار فعاليات تمرين ( الاسد المتأهب 2019 )بإقامة ندوتين لكبار القادة وضباط الصف
http://almnatiq.net/?p=769335
المناطق - واس

تستمرّ فعاليات تمرين “الأسد المتأهب” الذي يقام في المملكة الاردنية الهاشمية ، بإقامة ندوة كبار القادة وندوة لضباط الصف حضرها العديد من كبار ضباط الدول المشاركة بالتمرين وكانت الندوة الأولى عن (الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات ) والندوة الثانية عن (الأسلحة الكيماوية) قدمها محاضرين مختصين وقد ناقش الحضور العديد من النقاط الهامة والتي من شأنها أن تعود بالنفع على المشاركين من جميع الدول.
وأقيمت الندوات اليوم برعاية قائد القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية و سعادة نائب قائد القوات البرية الملكية السعودية اللواء الركن/ أحمد بن عبدالله المقرن ، وعدداً من الممثلين العسكريين من الدول المشاركة بالتمرين .
الجدير بالذكر ان هذا التمرين يشارك فيه (30) دولة و( ثمانية آلاف ) مشارك ويعد من أهم وأكبر التمارين على مستوى العالم وتشارك فيه القوات المسلحة السعودية من ضمن أكبر القوات المشاركة بقوات على الارض وضباط مشاركين في قيادة التمرين بمختلف أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي .

 

روابط ذات صلة

مجلس الوزراء يُثمن إدانة مجلس الأمن الدولي للمحاولات الإرهابية المتكررة من قبل المليشيات الحوثية

مجلس الوزراء يُثمن إدانة مجلس الأمن الدولي للمحاولات الإرهابية المتكررة من قبل المليشيات الحوثية
أمير منطقة الباحة يلتقي قادة التعليم في المنطقة

أمير منطقة الباحة يلتقي قادة التعليم في المنطقة
برعاية سمو أمير منطقة الباحة ” جامعة الباحة ” توقع اتفاقية مع ” أمانة المنطقة “

برعاية سمو أمير منطقة الباحة ” جامعة الباحة ” توقع اتفاقية مع ” أمانة المنطقة “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*