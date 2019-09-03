مجلس بلدي الباحة يعقد الاجتماع التحضيري الأول لتطوير منتزه مدخلة

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ترأس أحمد آل هادي الزهراني رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة بمقر المجلس البلدي بالباحة الاجتماع التحضيري لاطلاق مبادرة تعاون لتطوير منتزه مدخلة مع ملاك وممثلي مؤسسات المعدات الثقيلة بحضور ممثل أمانة منطقة الباحة بالمجلس البلدي المهندس عبدالعزيز المالكي ويهدف الاجتماع إلى بحث سبل التعاون لتمهيد وتوسعة طريق مدخلة الرابط بين أحياء بني سار والقرن حتى سد وادي بيدة والذي قامت الامانة بفتحه سابقا ، ويأتي هذا الاجتماع بعد أن أقر المجلس البلدي في جلسته الأخيرة مقترحا يتمثل في مبادرة التعاون المشترك مع أمانة المنطقة والقطاع الخاص، وأشار آل هادي في معرض حديثه إلى أهمية الطريق حيث يفتح أفقا سياحيا جديدا للسياحة الشتوية إذ يتميز المكان الذي يمر به الطريق بالجداول المائية وأشجار الزيتون البري فضلا عن دفء المكان في فصل الشتاء مما يصلح لأن يكون منتجعا شتويا سيما وأنه يصل إلى بحيرة بيده مما يمكن استثمار حواف البحيرة والمساحات المجاورة في مشاريع سياحية مستقبلاً تتوافق مع رؤية 2030، وأبدى ملاك وممثلو مؤسسات المعدات مشكورين استعدادهم المشاركة بحسب امكاناتهم من منطلق المواطنة الصادقة وتفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية والتي يقابلها البذل والعطاء لوطن يستحق السخاء من أجله ، وأشار المهندس عبدالعزيز المالكي ممثل أمانة منطقة الباحة بالمجلس البلدي وكيل امين منطقة الباحة لشؤون البلديات بأن تضافر الجهود بين الأمانة والمجلس البلدي والقطاع الخاص يحقق تعاونا مثمرا يسهم في رفد التنمية لمدينة الباحة مؤكدا أن الأمانة ممثلا في قسم المشاريع سيقوم بوضع الدراسة والخرائط التفصيلية لمسار الطريق وفقا للوقوف الميداني مع الاستعانة بالخرائط الجغرافية مشاركاً بآلياته، وأبان المهندس المالكي بأن الطريق سيكون له وظيفتان تسهيل الوصول إلى منتجع شتوي جميل فضلا عن كونه رابطا مهما حضر الاجتماع نائب رئيس المجلس البلدي الأستاذ جمعان الكرت ورئيس لجنة الشراكة المجتمعية بالمجلس الاستاذ علي مروان وعدد من أعضاء المجلس البلدي .