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نائب أمير نجران يتسلم تقريراً لأعمال الأمانة بالمنطقة

نائب أمير نجران يتسلم تقريراً لأعمال الأمانة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=769345
المناطق - نجران

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران على تقرير تطوير منتزه الملك فهد ورفع مستوى السلامة المرورية لطريق الملك سعود ,قدمه أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين بن عيبان .
واستعرض سموه التقرير الذي اشتمل على تطوير المدخل الرئيسي لمنتزه الملك فهد الواقع على طريق الأمير سلطان إضافة إلى إنشاء مشتل داخل المنتزه على مساحة 1890مترا مربعا وكذلك إنشاء حديقة ضوئية على مساحة 26300متر مربع وممشى بطول 2500 متر .
كما تسلم سمو نائب أمير منطقة نجران تقريراً عن خدمة ” بلاغك بالواتس أب ” حيث بلغ إجمالي البلاغات المقدمة عن طريق خدمة الواتس أب خلال الستة الأشهر الماضية 939 بلاغاً .
ونوه سمو الأمير تركي بن هذلول خلال اللقاء بالخدمات التنموية التي تقدمها أمانة المنطقة وفروع البلديات التابعة لها لخدمة المواطن والمقيم سواءً داخل مدينة نجران أومحافظات المنطقة مشدداً سموه على ضرورة بذل المزيد من الجهد ومواصلة العمل في الرقي بكافة الخدمات .

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