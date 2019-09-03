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أمير منطقة الجوف: صحة الجوف تنفذ دورة الإنعاش القلبي الرئوي لمدراء الإدارات الحكومية

أمير منطقة الجوف: صحة الجوف تنفذ دورة الإنعاش القلبي الرئوي لمدراء الإدارات الحكومية

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أمير منطقة الجوف: صحة الجوف تنفذ دورة الإنعاش القلبي الرئوي لمدراء الإدارات الحكومية

أمير منطقة الجوف: صحة الجوف تنفذ دورة الإنعاش القلبي الرئوي لمدراء الإدارات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=769348
الجوف - عبدالعزيز الحموان
نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف اليوم, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة, دورة الانعاش القلبي الرئوي الأساسي
BASIC LIFE SUPPORT التي استهدفت مدراء الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكرين على مستوى المنطقة.
وانطلقت الدورة التي قدمها فريق من المتدربين بصحة الجوف بنبذة تعريفية عن مهام المسعف في كيفية إنعاش الرئة والقلب معاً، وإنعاش القلب بطريقة الضغط باليد على منطقة القلب للمصاب.بعد ذلك انطلقت الدورة بجانبيها النظري والعملي، المعتمدة على طريقة استخدام جهاز الصدمات الكهربائية مع مريض توقف قلبه عن النبض.
ووجه سمو أمير منطقة الجوف بتنفيذ هذه الدورة في مدارس المنطقة للبنين والبنات، ولرجال الأمن وخاصة من هم في الميدان.
من جهته أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف لحضوره هذه الدورة ذات الأهمية في الإنعاش الرئوي الأساسي، مؤكداً أنه سيتم تنفيذها بعدد من الإدارات الحكومية وفق توجيه سمو أمير المنطقة.
حضر الدورة وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة المساعدين ومدراء الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين .

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