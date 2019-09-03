احدث الأخبار

“البيئة” تعلن فتح بوابات سد وادي جرب بمحافظة العقيق
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف: صحة الجوف تنفذ دورة الإنعاش القلبي الرئوي لمدراء الإدارات الحكومية
أبرز المواد
 نائب أمير نجران يتسلم تقريراً لأعمال الأمانة بالمنطقة
أبرز المواد
 مجلس بلدي الباحة يعقد الاجتماع التحضيري الأول لتطوير منتزه مدخلة
منطقة الباحة
 إستمرار فعاليات تمرين ( الاسد المتأهب 2019 )بإقامة ندوتين لكبار القادة وضباط الصف
أبرز المواد
 الأمير تركي بن هذلول يدشّن مدارس الطفولة المبكرة بنجران
منطقة نجران
 إنطلاق ندوة الابتكار في برنامج المسئولية الاجتماعية بغرفة ابها
منطقة عسير
 أمانة عسير تواصل جهودها في إزالة الاكشاك العشوائية
منطقة عسير
 إدارة الالتزام في صحة الباحة تنفذ (550) زيارة و (250) حملة معتمدة
منطقة الباحة
 مجلس الوزراء يُثمن إدانة مجلس الأمن الدولي للمحاولات الإرهابية المتكررة من قبل المليشيات الحوثية
أبرز المواد
 أمين عسير يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة بالواجهة البحرية
منطقة عسير
 مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يصدر العدد الجديد من مجلة حوار بحلتها الجديدة
منطقة الرياض
“البيئة” تعلن فتح بوابات سد وادي جرب بمحافظة العقيق

“البيئة” تعلن فتح بوابات سد وادي جرب بمحافظة العقيق

أبرز المواد
أمير منطقة الجوف: صحة الجوف تنفذ دورة الإنعاش القلبي الرئوي لمدراء الإدارات الحكومية

أمير منطقة الجوف: صحة الجوف تنفذ دورة الإنعاش القلبي الرئوي لمدراء الإدارات الحكومية

أبرز المواد
نائب أمير نجران يتسلم تقريراً لأعمال الأمانة بالمنطقة

نائب أمير نجران يتسلم تقريراً لأعمال الأمانة بالمنطقة

أبرز المواد
مجلس بلدي الباحة يعقد الاجتماع التحضيري الأول لتطوير منتزه مدخلة

مجلس بلدي الباحة يعقد الاجتماع التحضيري الأول لتطوير منتزه مدخلة

منطقة الباحة

“البيئة” تعلن فتح بوابات سد وادي جرب بمحافظة العقيق

“البيئة” تعلن فتح بوابات سد وادي جرب بمحافظة العقيق
http://almnatiq.net/?p=769361
المناطق - واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فتح بوابات سد وادي جرب بمحافظة العقيق في منطقة الباحة اعتبارًا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.‬‬‬
وأوضحت الوزارة، أن فتح البوابات جاء إثر هطول الأمطار الغزيرة مؤخرًا في المنطقة، سالت على أثرها الشعاب والأودية، إضافة إلى اقتراب منسوب المياه بالسد من المفيض، وغزارة الأمطار الهاطلة خلال الفترة الماضية والمتوقع هطولها مستقبلًا، ولدعم المياه الجوفية بالمنطقة، حيث تغذي مياه السد آبار المزارعين والوادي.
وأشارت إلى أنه جرى فتح بوابات السد خلال الفترة المطرية الحالية، حيث جرى في كل مرة تخفيض منسوب المياه بارتفاع ثلاث أمتار، وبمعدل 150 ألف متر مكعب تقريبًا، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.
يذكر أن سد وادي جرب من النوع “الترابي”، ومخصص للزراعة، حيث جرى إنشاؤه في العام 1432هـ، ويبلغ طوله نحو 208 أمتار، وارتفاعه نحو 10 أمتار، وتبلغ سعته التخزينية نحو 344,100 متر مكعب، ويُعد مصدرًا لتغذية آبار المزارعين في المنطقة.

روابط ذات صلة

أمير منطقة الجوف: صحة الجوف تنفذ دورة الإنعاش القلبي الرئوي لمدراء الإدارات الحكومية

أمير منطقة الجوف: صحة الجوف تنفذ دورة الإنعاش القلبي الرئوي لمدراء الإدارات الحكومية
نائب أمير نجران يتسلم تقريراً لأعمال الأمانة بالمنطقة

نائب أمير نجران يتسلم تقريراً لأعمال الأمانة بالمنطقة
مجلس بلدي الباحة يعقد الاجتماع التحضيري الأول لتطوير منتزه مدخلة

مجلس بلدي الباحة يعقد الاجتماع التحضيري الأول لتطوير منتزه مدخلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*