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أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=769380
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي , وذلك بعد صدور الموافقة على تكليفه مديراً عاماً للتعليم بالمنطقة.
وقدم سمو أمير منطقة جازان بالنيابة التهنئة لمدير عام تعليم جازان بهذه الثقة, متمنياً له وكافة زملائه منسوبي الإدارة العون والتوفيق, لتحقيق كل ما فيه خدمة أبناء وبنات المنطقة, والعملية التعليمية بالمنطقة.
واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل عن البرامج والمبادرات والخطط التي تنفذها الإدارة سعياً للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين المخرجات ورفع مستوى الأداء والتحصيل الدراسي وتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة بمدارس المنطقة والتخلص من المباني المستأجرة وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات، والبرامج التي تنفذها الإدارة من خلال العام الدراسي 1441.
من جانبه عبر مدير عام التعليم بجازان د.  أبوهادي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو أمير جازان بالنيابة  على متابعتهما وتوجيهاتهما الدائمة لقطاع التعليم بالمنطقة والذي أثمر عن تحقيق العديد من المنجزات المحلية والدولية خلال الأعوام السابقة
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان  عبدالله بن صالح المديميغ.

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