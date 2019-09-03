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أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية ومدراء مراكز الدعوة بالمنطقة

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية ومدراء مراكز الدعوة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=769383
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة , في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة المكلف أسامة بن زيد المدخلي, وعددا من مدراء مراكز الدعوة بمحافظات المنطقة.
ورحب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز في مستهل اللقاء, بمدير عام الشؤون الإسلامية بجازان والحضور ، مثمناً دور الفرع وإدارات المساجد الدعوة والإرشاد ومراكز الدعوة  التابعة لها بمحافظات المنطقة  في الدعوة إلى اللَّه تعالى وخدمة بيوت اللَّه, متمنيًا مزيدًا من التوفيق لمنسوبي فرع الوزارة كافة, في أداء مهامهم الموكلة إليهم.
واستمع سموه لشرح مفصل عن المناشط والبرامج الدعوية التي نفذها الفرع ومراكز الدعوة التابعة له خلال الفترة الماضية , في شتى المجالات الدعوية وما تضمنته من خطب وندوات ومحاضرات وبرامج توعوية ودعوية , ودروس عملية , وما حققته تلك النشاطات من نتائج, وفقاً للخطط والآليات التي وضعتها وزارة الشؤون الإٍسلامية والدعوة والإرشاد, ممثلة بفرع الوزارة بجازان.
من جانبه, أعرب مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان المكلف عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان بالنياية لاستقباله, منوهاً بما يجده الفرع من دعم ومتابعة دائمة من سمو أمير منطقة جازان, وسمو أمير منطقة جازان بالنيابة لمنسوبي الفرع بما يعينهم على تقديم كل يخدم المواطن والمقيم, إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

 

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