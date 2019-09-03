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مجلس السيادة السوداني : إعلان تشكيل الحكومة خلال 48 ساعة

مجلس السيادة السوداني : إعلان تشكيل الحكومة خلال 48 ساعة
http://almnatiq.net/?p=769393
المناطق - واس

عقد مجلس السيادة في السودان بالقصر الرئاسي اليوم، اجتماعًا استثنائيًا بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.
وأوضح عضو مجلس السيادة المتحدث الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن الاجتماع بحث قضيتين أساسيتين، هما تشكيل مفوضية السلام وتأخر تشكيل الحكومة التنفيذية.
وأبان أن الاجتماع أكد ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة ولارتباط قضية السلام بالستة الشهور الأولى من الفترة الانتقالية، حسب مانصت عليه الوثيقة الدستورية.
وبشأن تأخر تشكيل الحكومة، أوضح الفكي أن الاجتماع استمع إلى شرح من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حول أسباب التأخير والصعوبات التي تواجه التشكيل في بعض الوزارات والتي أوجزها في رغبته أن تكون الحكومة أكثر تمثيلًا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة بالإضافة إلى مقتضيات التوازن الاجتماعي.
وأبان الفكي أن المجلس تفهم أسباب التأخير ووعد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزراء، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الحكومة سيكون خلال 48 ساعة كأقصى تقدير.

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