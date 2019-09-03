محافظ العارضة يرعى اتفاقية تعاون بر العارضة مع الجهات المنفذة لبرنامج عناية ( لرعاية اليتيم )

العارضة - فضة عطيف

رعى سعادة محافظ محافظة العارضة الدكتور سلطان بن عجمي منيخر مساء اليوم الثلاثاء مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية بر العارضة وكل من جمعية البر الخيرية بمحافظة ضمد وجمعية البر الخيرية بساحل الجعافرة ولجنة التنمية الأجتماعية الأهلية بالحميراء ، ولذلك لتنفيذ برنامج عناية لرعاية الأيتام .

ووقع كل من المدير التنفيذي لجمعية بر العارضة الأستاذ طالع الجابري والمدير التنفيذي لجمعية ضمد الأستاذ خالد الحازمي ورئيس مجلس الادارة بجمعية ساحل الجعافرة الاستاذ يحيى إدريس ورئيس لجنة التنمية بالحميراء الأستاذ جبران حريصي الاتفاقية بما يعود بالنفع والفائدة على الأيتام .

وبارك سعادة المحافظ توقيع الاتفاقية والتعاون المثمر بين الجمعيات ، مشيدا سعادته بالجهود التي تبذلها الجمعية في خدمة المجتمع،

وقال بن منيخر إن الجمعية تعد داعما لمسيرة البناء والتنمية في المحافظة ، منوها سعادته بالتعاون المثمر بين الجمعية والعديد من الجهات الأهلية .

وقد نصت الاتفاقية الموقعة بين الجمعية و الجهات الخيرية على مساهمة وحدة التوطين التابعة للجمعية في تقديم المساعدة والاستشارة في برنامج عناية لرعاية الأيتام .

من جانبه قدم الجابري شكره وتقديره لرعاة المشروع وهم مؤسسة السبيعي الخيرية ومؤسسة العيسى الخيرية ومؤسسة الضحيان الخيرية ومؤسسة العضيبي الخيرية.

علما أن المشروع يعتبر إحدى مبادرات اتفاقية تعميق أثر القطاع غير الربحي في مجال رعاية اليتيم.

حضر توقيع الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة بجمعية البر بالعارضة الشيخ حسين بن هامل الحريصي .