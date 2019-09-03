كوريا تجهز الرماة السعوديين لكأس آسيـا

المناطق _ الرياض

يواصل المنتخب السعودي للسهـام تدريباته اليومية في المعسكر الخارجي الذي انطلق الأسبوع الماضي في كوريا الجنوبية ويمتد حتى السابع من شهر سبتمبر الجاري استعداداً للمشاركة في بطولة كأس آسيا “المرحلة الثالثة” التي تحتضنها الفلبين خلال الفتـرة من 8-15 سبتمبر الجـاري حيث يشارك في المعسكر الإعدادي ستة رماة و هم : عبدالله آل جبر , عبد الإله بن علي , فارس العتيبي , محمد الراشد , نواف عسيري , محمد مذكور .

وكان مدرب أخضر السهام بول قدر ركز خلال تدريب اليوم على التدريبات البدنية و اللياقية داخل الصالة في الحصـة الأولى قبل أن يخصص الحصة المسائية للتدريبات الفنية في ميدان السهام .