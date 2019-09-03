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جمعية “إنسان” في وادي الدواسر تودع 360.000ريال في حسابات 1195 مستفيد .

جمعية “إنسان” في وادي الدواسر تودع 360.000ريال في حسابات 1195 مستفيد .
http://almnatiq.net/?p=769421
وادي الدواسر - فالح الدوسري
أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “إنسان”، فرع محافظة وادي الدواسر ، مبلغ 360.000 ريال، في حسابات أسر المستفيدين من خدمات فرع الجمعية ، والبالغ عددهم 1195 ، في محافظة وادي الدواسر ، وذلك لسد إحتياجات الأيتام من الملابس والأدوات المدرسية .
وقال مدير جمعية “إنسان” بمحافظة وادي الدواسر  محمد بن مبارك ال رحيم : حرصت الجمعية على إيداع النفقات الشهرية الأساسية في حسابات الأسر بشكل شهري منتظم ، وذلك لسد احتياجات المستفيدين ، وتأمين إلتزامات الأسر الأساسية ، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة ، من خلال تسخير التقنية الحديثة لما فيه خدمة الأسر، وتسعى الجمعية من خلال تقديم النفقات الأسرية آلياً وإيداع النفقات المخصصة عبر البطاقات الإلكترونية ، لحفظ كرامة الأبناء ، والتخفيف من عناء الأسر ، وإتاحة الفرصة لهم لشراء إحتياجاتهم بكل يسر وسهولة .

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