احدث الأخبار

بدء اجتماع الخبراء الدَّوْليين لتعزيز البحث عن المفقودين في الأردن
أبرز المواد
 انطلاق حملة ” شرقية جميلة بلا أنقاض ” بمحافظة بقيق
المنطقة الشرقية
 وزير النقل يشكر القيادة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه عضواً لمجلس إدارة شركة أرامكو
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يوجه المعلمين: أبناؤنا أمانة في أعناقكم .. وهم الثروة الأهم في بلادنا
أبرز المواد
 وفد صيني يزور الهيئة الملكية ويبحث الفرص الاستثمارية في البتروكيماويات
المنطقة الشرقية
 جمعية “إنسان” في وادي الدواسر تودع 360.000ريال في حسابات 1195 مستفيد .
منطقة الرياض
 كوريا تجهز الرماة السعوديين لكأس آسيـا
أبرز المواد
 هيئة الرياضة تكشف غداً في مؤتمر صحفي تفاصيل إستضافة الدرعية للنزال التاريخي لبطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مساء غد جموعا من المواطنين
أبرز المواد
 محافظ العارضة يرعى اتفاقية تعاون بر العارضة مع الجهات المنفذة لبرنامج عناية ( لرعاية اليتيم )
منطقة جازان
 جامعة الجوف تحتفي بالطلاب المستجدين للعام الجامعي 1441هـ
منطقة الجوف
 استمرار وصول طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي العاجل المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة للسودان الشقيق
أبرز المواد
بدء اجتماع الخبراء الدَّوْليين لتعزيز البحث عن المفقودين في الأردن

بدء اجتماع الخبراء الدَّوْليين لتعزيز البحث عن المفقودين في الأردن

أبرز المواد
انطلاق حملة ” شرقية جميلة بلا أنقاض ” بمحافظة بقيق

انطلاق حملة ” شرقية جميلة بلا أنقاض ” بمحافظة بقيق

المنطقة الشرقية
وزير النقل يشكر القيادة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه عضواً لمجلس إدارة شركة أرامكو

وزير النقل يشكر القيادة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه عضواً لمجلس إدارة شركة أرامكو

أبرز المواد
الأمير سعود بن نايف يوجه المعلمين: أبناؤنا أمانة في أعناقكم .. وهم الثروة الأهم في بلادنا

الأمير سعود بن نايف يوجه المعلمين: أبناؤنا أمانة في أعناقكم .. وهم الثروة الأهم في بلادنا

أبرز المواد

وفد صيني يزور الهيئة الملكية ويبحث الفرص الاستثمارية في البتروكيماويات

وفد صيني يزور الهيئة الملكية ويبحث الفرص الاستثمارية في البتروكيماويات
http://almnatiq.net/?p=769424
المناطق _ الجبيل الصناعية

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى بن محمد المهدي صباح أمس الثلاثاء في مكتبة وفدٍ من شركة CGPC الصينية حيث تهدف الزيارة إلى بحث الفرص الاستثمارية في مجال البتروكيماويات والاطلاع على البنية التحتية المميزة في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين.

عقب ذلك التقى وفد شركة CGPC الصينية بالمسؤولين بقطاع تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل في مركز الزوار واستمعوا إلى شرح مفصل عن ما تتميز به مدينة الجبيل الصناعية من بيئة استثمارية مناسبة وخصبة للاستثمار بالإضافة إلى أهم المشاريع التي تحتضنها مدينة الجبيل الصناعية وأبرز الشركات الموجودة وأنواع الصناعات التي تحتضنها مدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير الصناعيتين

ثم تعرف الوفد على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية من خلال جولة في مركز الزوار تعرفوا من خلالها على أبرز  مقومات النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة ، إضافة إلى شبكات التبريد بمياه البحر والتي تعتبر الأضخم على مستوى العالم .

عقب ذلك عقد وفد شركة CGPC الصينية اجتماع مع قطاع  تطوير الاستثمار حيث قدم الوفد عرضاً تعريفيا عن الشركة وأهم منتجاتها ومصادرها ثم استعرض المسؤولين في قطاع الاستثمار للوفد الزائر أبرز المقومات الاستثمارية للهيئة الملكية بالجبيل في استقطاب المشاريع الضخمة بمدينة  الجبيل الصناعية.

الجدير بالذكر أن وفد شركة CGPC الصينية قد قام قبل ذلك بزيارة إلى المنطقة الصناعية والتعرف على الصناعات بمدينة الجبيل الصناعية. ومدينة رأس الخير الصناعية .

روابط ذات صلة

انطلاق حملة ” شرقية جميلة بلا أنقاض ” بمحافظة بقيق

انطلاق حملة ” شرقية جميلة بلا أنقاض ” بمحافظة بقيق
الأمير سعود بن نايف يوجه المعلمين: أبناؤنا أمانة في أعناقكم .. وهم الثروة الأهم في بلادنا

الأمير سعود بن نايف يوجه المعلمين: أبناؤنا أمانة في أعناقكم .. وهم الثروة الأهم في بلادنا
أمانة الشرقية والمرور يستعرضان تعزيز السلامة المرورية

أمانة الشرقية والمرور يستعرضان تعزيز السلامة المرورية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*