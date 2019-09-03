وفد صيني يزور الهيئة الملكية ويبحث الفرص الاستثمارية في البتروكيماويات

المناطق _ الجبيل الصناعية

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى بن محمد المهدي صباح أمس الثلاثاء في مكتبة وفدٍ من شركة CGPC الصينية حيث تهدف الزيارة إلى بحث الفرص الاستثمارية في مجال البتروكيماويات والاطلاع على البنية التحتية المميزة في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين.

عقب ذلك التقى وفد شركة CGPC الصينية بالمسؤولين بقطاع تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل في مركز الزوار واستمعوا إلى شرح مفصل عن ما تتميز به مدينة الجبيل الصناعية من بيئة استثمارية مناسبة وخصبة للاستثمار بالإضافة إلى أهم المشاريع التي تحتضنها مدينة الجبيل الصناعية وأبرز الشركات الموجودة وأنواع الصناعات التي تحتضنها مدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير الصناعيتين

ثم تعرف الوفد على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية من خلال جولة في مركز الزوار تعرفوا من خلالها على أبرز مقومات النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة ، إضافة إلى شبكات التبريد بمياه البحر والتي تعتبر الأضخم على مستوى العالم .

عقب ذلك عقد وفد شركة CGPC الصينية اجتماع مع قطاع تطوير الاستثمار حيث قدم الوفد عرضاً تعريفيا عن الشركة وأهم منتجاتها ومصادرها ثم استعرض المسؤولين في قطاع الاستثمار للوفد الزائر أبرز المقومات الاستثمارية للهيئة الملكية بالجبيل في استقطاب المشاريع الضخمة بمدينة الجبيل الصناعية.

الجدير بالذكر أن وفد شركة CGPC الصينية قد قام قبل ذلك بزيارة إلى المنطقة الصناعية والتعرف على الصناعات بمدينة الجبيل الصناعية. ومدينة رأس الخير الصناعية .