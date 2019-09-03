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وزير النقل يشكر القيادة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه عضواً لمجلس إدارة شركة أرامكو

وزير النقل يشكر القيادة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه عضواً لمجلس إدارة شركة أرامكو
http://almnatiq.net/?p=769435
المناطق _ الرياض

رفع معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه عضوًا لمجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).
ودعا معالي وزير النقل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة الله عز وجل أن يوفقه في هذه المهمة وفيما سيقوم به من أعمال لخدمة الدين ثم الملك والوطن، مؤكدًا حرصه على المساهمة في تحقيق أعلى كفاءة وفاعلية، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وبما يسهم في تحقيق نتائج برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030م.
وأكد معاليه اعتزازه وامتنانه بثقة القيادة الرشيدة التي تعد تشريفًا وتكليفًا وعلى دعمها اللا محدود، داعيًا الله جل وعلا أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه لتقديم كل ما فيه مصلحة البلاد والعباد، وأن يُديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها ورخائها.

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