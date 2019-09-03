انطلاق حملة ” شرقية جميلة بلا أنقاض ” بمحافظة بقيق

دشن محافظ محافظة بقيق الأستاذ محمد بن سعود المتحمي اليوم الثلاثاء الموافق 4/1/1441هـ حملة البلدية “شرقية جميلة بلا أنقاض”، بحضور رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج ورئيس المجلس البلدي الأستاذ عبدالله بن عايد آل عايد وعدد من أعضاء المجلس البلدى.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج بأن الحملة تهدف إلى إزالة جميع الأنقاض والمخلفات وجميع الملوثات البصرية بالمحافظة والهجر التابعة لها وتحسين المشهد الحضري للمحافظة وسط بيئة حضارية ذات طابع إنساني خالي من التشوهات، مشيراً إلى أن الحملة تشمل جميع أحياء المحافظة السكنية والساحات العامة والهجر التابعة ومنطقة الصناعية وسوق الماشية وفق الجدول الزمني المعد لذلك، ويشارك في الحملة ( 5 ) مشرفين و ( 61 ) عامل وسائق بالمعدات والآليات الخاصة بمقاول النظافة بمساندة من معدات وآليات البلدية والتي بلغ عددها ( 30 ) معدة وآلية.

وقال بأنه تم الاستعداد والتحضير للحملة بعقد اجتماعات موسعة بين البلدية والجهات ذات العلاقة لحصر جميع المواقع التي تتواجد بها أنقاض وملوثات بصرية حتى يمكن رفعها تدريجياً من جميع نقاط التجمعات وتسوية ومسح الأراضي بعد رفع الملوثات منها.

ودعا المهندس “فارس آل عريج” الجميع من ( شركات، مؤسسات، أفراد ) بعدم ترك تراكم تلك الأنقاض وغيرها من الملوثات البصرية و رفع مستوى التثقيف البيئي بالتخلص من المخلفات سواء كان نفايات أو أنقاض وغيرها بوضعها في الأماكن المخصص لها ، مشيراً إلى أنه يمكن للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة عبر تطبيق بلاغاتي، أو من خلال مركز 940.