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بدء اجتماع الخبراء الدَّوْليين لتعزيز البحث عن المفقودين في الأردن

بدء اجتماع الخبراء الدَّوْليين لتعزيز البحث عن المفقودين في الأردن

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بدء اجتماع الخبراء الدَّوْليين لتعزيز البحث عن المفقودين في الأردن

بدء اجتماع الخبراء الدَّوْليين لتعزيز البحث عن المفقودين في الأردن
http://almnatiq.net/?p=769444
المناطق _ عمان

بدأت في منطقة البحر الميت جنوبي الأردن اليوم، فعاليات اجتماع عمل الخبراء الدولي لمناقشة سبل تحسين البحث عن المفقودين، بمن فيهم ضحايا الاختفاء القسري، بمشاركة أكثر من 50 خبيرًا وممثلًا للضحايا من أنحاء العالم.
ويناقش الاجتماع الذي تنظمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع المؤسسة السويسرية للسلام “سويس بيس” على مدى يومين، مبادئ الأمم المتحدة في البحث عن المفقودين وكيفية استغلال هذه المبادئ وتنفيذها بالشكل الأفضل للبحث الفوري عن المفقودين والعثور عليهم.
وقالت رئيسة مشروع “البحث عن المفقودين” كارولين دويليز: إن الاجتماع يأتي في وقت مناسب بالنظر إلى اعتماد مجلس الأمن في يونيو القرار رقم 2474 بشأن المفقودين في النزاع المسلح، برعاية مشتركة من 69 دولة، ما يمكننا معًا أن نعمل من أجل تحسين البحث عن المفقودين عن طريق تبادل أفضل الممارسات ووضع خطوط إرشادية وتوصيات تقنية أفضل.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في الأردن يورغ مونتاني: إن العدد المتزايد للأشخاص المفقودين في الشرق الأوسط ليس سببه النزاعات الحديثة في سورية واليمن فحسب، ولكن أيضًا الحالات التي لم يُحدَّد مصيرها من نزاعات سابقة في أكثر من بقعة في الإقليم والعالم.
وأضاف “أن انعقاد هذا الاجتماع في الأردن، بعد أقل من أسبوع من اليوم العالمي للمفقودين، هو بمثابة تذكير بأنه يجب علينا ألا ندخر طاقة لإحراز تقدم في هذه القضية من أجلهم”.
ويأتي الاجتماع في الأردن عقب حلقتي عمل عُقدتا في أنتيغوا بغواتيمالا في مايو، وفي سراييفو بالبوسنة والهرسك في يوليو الماضي.

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