الأكاديمية المالية توقع اتفاقية شراكة لتطوير وتنمية مهارات العاملين في قطاع أسواق المال

المناطق _ الرياض

وقعت الأكاديمية المالية اتفاقية مع المعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار (CISI) في مجال تطوير واستضافة اختباراتهم المهنية، إذ يأتي ذلك كجزء من تنفيذ إحدى مبادرات هيئة السوق المالية المتمثلة في (تطوير الاختبارات التأهيلية للأشخاص المسجلين) حسب ما تضمنه برنامج الريادة المالية 2020 في مجال تطوير العاملين في قطاع الأسواق المالية.

ووقع الاتفاقية مدير عام الأكاديمية المالية مانع آل خمسان والمدير التنفيذي للمعهد سيمون كولهن.

وفي هذا الصدد أوضح آل خمسان أن التعاقد مع معهد (CISI) جاء بعد أن عكفت الأكاديمية المالية في البحث عن أفضل وأعرق المعاهد العالمية في مجال تطوير القوى العاملة، حيث تم اختيار معهد (CISI) ليكون الشريك الإستراتيجي لتطوير وتنمية مهارات العاملين في قطاع أسواق المال وذلك نظراً لخبرته العريقة والمتخصصة في الأسواق المالية.

وبيّن أن الاتفاقية تأتي تأكيدا للدور المنوط للأكاديمية في مواكبة أفضل الممارسات العالمية وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وبما يحقق رؤية هيئة السوق المالية السعودية للارتقاء بكفاءة المتعاملين، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين المحليين والعالميين.

وأفاد أن هذه الاتفاقية منحت الأكاديمية المالية الحصرية في مجال تقديم الاختبارات المهنية لمعهد (CISI) في المملكة، كما ستقوم الأكاديمية المالية اتساقاً مع دورها بتقديم الدورات التدريبية الإعدادية لهذه الاختبارات المهنية وذلك من خلال التعاقد مع أفضل المعاهد العالمية والإقليمية لتهيئة المختبرين لهذه الاختبارات المهنية.

من جانبه أكد مدير المعهد أن كل من يعمل في أسواق رأس المال في المملكة سيكون مؤهلاً للمعايير الدولية، وسيساعد ذلك في رفع مستوى الاحترافية لدى جميع المشاركين، وتزويد المستثمرين بمزيد من الثقة والحماية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تنمية ونمو قطاع السوق المالية في المملكة.

الجدير بالذكر أن معهد (CISI) هو أكبر معهد مهني في قطاع الأسواق المالية والاستثمار في المملكة المتحدة وفي عدد متزايد من المراكز المالية على مستوى العالم، حيث تم تشكيل مقرها الرئيس في لندن في عام 1992 من قبل ممارسين في بورصة لندن، كما أن اختبارات معهد (CISI) تم الاعتراف بها من قبل أكثر من 50 دولة، وعقد أكثر من 40,000 اختبار عقدت في أكثر من 80 دولة، 15,000 منها خارج المملكة المتحدة.