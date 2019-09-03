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أمير الشرقية يلتقي أسرة “بوخمسين”

أمير الشرقية يلتقي أسرة “بوخمسين”
http://almnatiq.net/?p=769470
المناطق _ الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) عدداً من أفراد أسرة بوخمسين، الذين قدموا للسلام على سموه وشكره على تعزيته لهم في وفاة مساعد قاضي الأوقاف والمواريث بالأحساء سابقاً الشيخ حسن بن باقر بوخمسين.
وعبر أفراد الأسرة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية على مواساته وتعزيته لهم في وفاة فقيدهم، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، سائلاً الله أن يجزي سموه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين أعماله، مبينين أن ذلك لا يستغرب من قادة هذه البلاد، الذين يحرصون على مشاركة أبنائهم المواطنين مناسباتهم.

 

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