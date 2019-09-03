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أمانة الاحساء : تدشين جسر الـ 1800 متر مطلع 2020

أمانة الاحساء : تدشين جسر الـ 1800 متر مطلع 2020

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أمانة الاحساء : تدشين جسر الـ 1800 متر مطلع 2020

أمانة الاحساء : تدشين جسر الـ 1800 متر مطلع 2020
http://almnatiq.net/?p=769475
المناطق _ الأحساء

كشف أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم عن اسهام مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله “الضلع الشرقي” في فك الاختناقات المرورية عند التقاطع ، لاسيما وانه يعتبر نقطة التقاء لعدة طرق رئيسية وسيسهم في ربط عدد من البلدات بمدينتي الهفوف والمبرز مع ارتباطه بالطريق الدائري الداخلي ، مؤكداً على سير الاعمال في المشروع وفق الخطط المرحلية لتنفيذه مع الأخذ بأهمية جودة المخرجات التنفيذية له، موضحاً ان الاعمال تتم حالياً في ( شبكة تصريف مياه الامطار للمشروع ، التكسية الديكورية لحوائط واعمدة الجسر ، اعمال الطلاء والتمديدات الكهربائية والانارة، انشاء طرق خدمة جانبية ) ، كماينتصف الجسر البالغ طوله 1800 متر ممشى بأعلى المواصفات، ومن المتوقع ان يتم تدشينه في الربع الأول من عام 2020 ، لافتاً الى ان المشروع يُعد مكملاً لما تقوم به الأمانة من مشاريع تطويرية، حيث سيُساهم في توفير حلول مرورية تمشياً مع أحدث النظم المتبعة عالمياً وتسهيلاً لحركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية عند التقاطع، والحفاظ على السلامة العامة لشاغلي المنطقة والزائرين من ناحية التصميم والكفاءة.

 

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