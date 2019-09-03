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“ابن صقر ” رئيساً ” والصيقل ” نائباً .. انتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية “متعددة الأغراض” بوادي الدواسر

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“ابن صقر ” رئيساً ” والصيقل ” نائباً .. انتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية “متعددة الأغراض” بوادي الدواسر

“ابن صقر ” رئيساً ” والصيقل ” نائباً .. انتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية “متعددة الأغراض” بوادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=769482
وادي الدواسر _ فالح الدوسري
اختار أعضاء الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بوادي الدواسر ، محمد بن ناصر بن صقر رئيساً لمجلس إدارة الجمعية والمهندس أيمن الصيقل نائباً للرئيس وسعد الدوسري أميناً للصندوق ، وذلك خلال الاجتماع  العمومي الأول لاختيار مجلس الإدارة في فترتها الأولى الذي عقدته مؤخراً.
 وأوضح رئيس مركز التنمية  الاجتماعية بالإنابة حسن الشريف  أن انتخاب مجلس الادارة جاء بعد أن عكف عدد من الأعضاء المؤسسين على دراسات متعددة تهدف لاستقصاء جوانب الاحتياج المجتمعي الذي يتوافق مع أهداف تأسيس الجمعية التي جعلت هناك أهداف قصيرة المدى ستنطلق من خلالها بوابة خدمتها المجتمعية يلحق بها أهداف بعيدة المدى تتمركز في تأسيس مشاريع خدمية في الجوانب الصحية والتعليمية مدعومة من الوزارة.
وأضاف ” الشريف” الجمعية تأتي ترجماناً لتوجهات القيادة الرشيدة وبلورة لبعض مرتكزات رؤية المملكة ، متقدماً بالتهنئة لمجلس الإدارة المنتخب، ومؤكداً على تفعيل أهداف الجمعية التي تأسست على ضوئها ، متطلعاً لرؤية مايخدم المجتمع ويلبي احتياجاته.
من جانبه شكر رئيس الجمعية  الأستاذ محمد بن ناصر  زملاءه الذين وضعوا الثقة فيه باختيارهم له واعداً بنقلة نوعية ستشهدها تلك الجمعية في ظل الدعم المقدم لها ولبقية اللجان من قبل الوزارة.
إلى ذلك أكد العضو المؤسس عبدالله بن قويد تجسيد ما تقدمة القيادة الرشيدة من دعم معنوي ومادي لبناء أرض صلبة تحوي مشاريع خدمية تنتج من واقع احتياج مجتمعي يسهم في تشكيله أسهم المساهمين المادية وأفكارهم التطويرية ، كاشفاً ستار بعض مشاريع الجمعية المستقبلية والتي تنطوي عليها أهدافها التأسيسية ، وذلك من خلال التنسيق مع شركات كبرى لتقديم خدمات صحية استوجبتها تغذية مرجعية لسكان المحافظة وما جاورها اكدت وبنسبة عالية تصل لـ 50٪ لحاجة ماسة ومطلب حثيث تناولته مطالب من تمت عليهم الدراسة.

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