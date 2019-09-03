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شرطة الرياض : تلقي القبض متورطين بثمانية عشر حادثة سطو بالقوة وتحت تهديد السلاح

شرطة الرياض : تلقي القبض متورطين بثمانية عشر حادثة سطو بالقوة وتحت تهديد السلاح
http://almnatiq.net/?p=769489
المناطق _ الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض ، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الإعتداء على الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والإستدلال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على (مواطنيين/ كلاهما في العقد الثاني من العمر), وذلك لتوفر الدلائل على ارتكابهما ثمانية عشر حادثة سطو على متاجر وصيدليات ومحطات وقود وسلب العاملين بها بالقوة وتحت تهديد السلاح, ومن خلال اجراءات الإستدلال الأولية المتخذة بحقهما أقرا بما نسب اليهما, جرى إيقافهما وأتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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