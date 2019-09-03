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فرع العمل بتبوك ينظم برنامجاً للتعريف بمنصة “قوى”

فرع العمل بتبوك ينظم برنامجاً للتعريف بمنصة “قوى”

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فرع العمل بتبوك ينظم برنامجاً للتعريف بمنصة “قوى”

فرع العمل بتبوك ينظم برنامجاً للتعريف بمنصة “قوى”
http://almnatiq.net/?p=769495
المناطق _ تبوك
نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم وبالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة برنامجاً للتعريف بمنصة (قوى) الإيقونة الإلكترونية الجديدة لوزارة العمل بحضور مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي ورئيس مجلس ادارة الغرفة أحمد عطية الحارثي وعدد من رجال وسيدات الاعمال والمهتمين وذلك بمقر الغرفة بمدينة تبوك.
وقدم مدير مشروع برنامج قوى بالوزارة سليمان بن صالح المالك شرحاً عن هذا البرنامج وآلية عمله وأهدافه التي في مقدمتها تحقيق النمو في معدلات التوطين وذلك من خلال تطبيق معادلة “التوطين مقابل الاستقدام الفوري”، كما يمكن لصاحب العمل الحصول على أي عدد من التأشيرات في حال ارتفاع نسبة التوطين في منشأته بالإضافة إلى تمكين أصحاب الاعمال من ادارة منشاتهم إلكترونياً وقياس مؤشرات أدائها بكل يسر وسهولة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي بأن منصة قوى تعد الواجهة الالكترونية الجديدة لمعاملات وخدمات قطاع العمل والتي تسعي لخلق سوق عمل متكامل يربط بين جميع اطراف سوق العمل السعودي بما فيهم الأفراد والأعمال والقطاع الحكومي.
وقال: إن المنصة تهدف الى تحسين مستوي الشفافية والتنافسية في السوق والعمل وتحسين الخدمات المرتبطة بالقوى العاملة من خلال توحيد وتوفير المنتجات والمبادرات التي تهتم بتطوير سوق العمل وتوحيد الجهود في الإجراءات الحكومية الخاصة بقطاع العمل والترابط والتكامل التقني مع الجهات ذات العلاقة وتحسين تجربة المستفيد من خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين وأصحاب الأعمال بجودة عالية.
وأكد أن التوطين يعد من أهم أولويات الوزارة إضافة لدعم وتأهيل وتمكين المواطنين ودعم القطاع الخاص لاستقطابهم وتوظيفهم وتعزيز وتنمية الشراكات مع الأجهزة ذات العلاقة لتحقيق نسب عالية في مجال التوطين داعيا أصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر الدخول لمنصة (قوى) من خلال الرابط https://www.qiwa.sa/#products  والتسجيل بالمنصة لمتابعة مؤشرات العمل والاطلاع على اللوائح المنظمة لكل ما يتعلق بالإجراءات المنظمة لسوق العمل.

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