المجلس البلدي بدومة الجندل يعقد جلسته الـ54

المناطق _ الجوف

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة دومة الجندل اليوم, جلسته العادية الـ54 برئاسة رئيس المجلس الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم, وحضور أعضاء المجلس, وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس.

وجرى خلال الاجتماع طرح عدد من الموضوعات التي ستناقش مع أمين منطقة الجوف ومدير عام النقل بالمنطقة, كما وافق المجلس على زيارة المجلس البلدي لبلدية محافظة عيون الجواء لمحافظة دومة الجندل, والبدء بالترتيب لزيارة مجالس بلدية في إطار برنامج تبادل الزيارات.

وجرى عرض ومناقشة تعاميم واردة إلى المجلس من الأمانة العامة للمجالس البلدية والتأكيد على مضامينها، ومتابعة قرارات وتوصيات المجلس.

وأوصى المجلس بالعمل على إيجاد وبناء خريطة تشجير للمحافظة والمراكز التابعة لها وعقد الاتفاقيات والشراكات مع الإدارات والجهات والجمعيات المختصة بهذا الشأن, إلى جانب الإعداد والتجهيز لليوم الوطني وفق خطة شاملة للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية والمشاركة وتقديم الدعم لبدء انطلاق العام الدراسي 1441/1440 والتنسيق مع مكتب التعليم بالمحافظة, ومناقشة إعادة تأهيل طريق الملك عبدالله الجانب الشمالي منه.

وناقش المجلس موضوعات أخرى واتخذ حيالها القرارات والتوصيات المناسبة.